Nintendo Switch OLED : deux packs à prix avantageux à saisir chez Cdiscount

La Nintendo Switch OLED sera officiellement disponible ce vendredi 8 octobre. Si vous souhaitez acheter la nouvelle console portable de Nintendo avec un accessoire ou un jeu à prix réduit, vous pouvez le faire grâce à ces bons plans que propose Cdiscount. Deux packs sont à saisir sur le site du e-commerçant.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SWITCH OLED

Plus que que quelques heures avant la sortie officielle en France de la Nintendo Switch OLED. Si vous ne l'avez pas encore précommandée, vous pouvez profiter dès à présent d'un bon plan Cdiscount qui permet de l'acheter en pack, avec une housse de transport ainsi qu'une protection d'écran ou bien avec le très attendu Metroid Dread à un bon prix.

Switch OLED : la console dispo en packs chez Cdiscount

Le pack console avec la sacoche de transport ainsi que la protection d'écran est affiché à 349,99 €. Ce pack accessoires est habituellement vendu 19,99 € mais dans ce cas précis, c'est comme s'il était offert puisque le prix de la console seule est de 349,99 €. Ce dernier comporte aussi un compartiment permettant d'accueillir jusqu'à cinq cartes de jeu Nintendo Switch et deux dragonnes Joy-Con. La pochette peut également servir de support pour la console.

Le second pack comprend la Switch OLED avec le jeu Metroid Dread (vendu habituellement seul à 49,99 €). Il est disponible uniquement dans le coloris blanc de la console à 369,99 €. Plutôt intéressant puisque en achat séparé, le tout revient à 399,98 €. Une économie de 30 euros donc.

Metroid Dread qui sort également ce 8 octobre vous fait suivre les aventures de la chasseuse de primes Samus Aran tandis qu'elle tente de s'échapper d'une planète mortelle hantée par une menace mécanique. L'histoire de Samus continue après les événements de Metroid Fusion tandis qu'elle se rend sur la planète ZDR pour enquêter sur une mystérieuse transmission envoyée à la Fédération galactique. Cette planète reculée regorge de formes de vie redoutables et de dangers mécaniques.

Lire aussi – Meilleurs jeux Nintendo Switch et Switch OLED : découvrez notre sélection 2021

Quant à la Nintendo Switch OLED, la console de Big N se démarque de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Ce dernier permettra de profiter d'une expérience de jeu optimale que ce soit en mode portable ou sur table. Concernant la partie connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI afin de connecter la station à une TV mais aussi un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur.

Si la version actuelle de la Switch embarquait 32 Go de mémoire interne, la nouvelle console de Big N possède le double soit 64 Go. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD compatible. Enfin, dernière chose, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.

Lire aussi – Switch OLED : le dock est bien compatible 4K, mais vos jeux seront limités en 1080p