Switch OLED : l’édition Mario de la console revient à 290 € pour Noël

Voici un bon plan intéressant à saisir à l'approche des fêtes de fin d'année ! Pour Noël, l'enseigne Intermarché donne la possibilité à ses clients de bénéficier d'une offre avantageuse sur l'achat de la console Switch OLED édition Mario.

Le Black Friday et le Cyber Monday étant terminés, les deux événements laissent désormais la place à la prochaine période de Noël. En vue des fêtes de fin d'année 2023, Intermarché propose un deal intéressant sur l'édition Mario de la console Switch OLED.

Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 17 décembre prochain inclus, les hypermarchés de l'enseigne de la grande distribution permettent à leurs clients porteurs de la carte de fidélité de s'offrir la Switch OLED Mario Red Edition aux couleurs du célèbre plombier au prix de revient de 290 euros au lieu de 325 euros. Les 35 euros de réduction iront directement dans la cagnotte du compte client et pourront servir lors d'un prochain achat en ligne ou en magasin.

L'offre promotionnelle, valable en magasin, se trouve en page 5 du catalogue intitulé “Spécial cadeaux” et daté du 28 novembre au 17 décembre. Sur cette même page, Intermarché met aussi en avant des jeux Switch en promotion comme Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope à 19,90 euros (au lieu de 39,90 euros) ou Just Dance 2023 à 24,99 euros (au lieu de 39,99 euros). Une manette sans fil Switch Power A est aussi proposée en promotion.

Pour Noël, la Switch OLED édition Mario est à prix très avantageux

Pour en revenir à la dernière Nintendo Switch OLED en édition limitée, la console aux couleurs de Mario est sortie quelques jours avant l’arrivée de Super Mario Bros Wonder. La console, les manettes Joy-Con et la station d'accueil arborent la couleur rouge caractéristique de Mario. Une silhouette de Mario est visible au dos de la station d'accueil. Et en l'observant de près, il est aussi possible d'y repérer des pièces cachées.

Quant aux caractéristiques principales, la console de jeu embarque un écran OLED de 7 pouces aux couleurs éclatantes, trois modes de jeu, 64 Go de stockage interne (dont une partie est réservée au fonctionnement de la console), un son amélioré en modes portable et sur table et un grand support ajustable.