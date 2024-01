Soldes manette Switch : grosse chute de prix sur cette manette avec une licence officielle

Durant les soldes d’hiver, de nombreux produits high-tech voient leur prix fondre comme neige au soleil. Si vous cherchez de nouvelles manettes pour votre Nintendo Switch, c’est le bon moment pour en acheter à petit prix. Habituellement en vente à 59,99€, la manette Hori Split Pad Pro édition Dracaufeu et Pikachu n’est affiché qu’à 39,99€. Vite, profitez-en avant la rupture de stock !

Vous n’aimez pas les Joy-Con de la Nintendo Switch ? Hori propose de les remplacer avec un modèle plus ergonomique. Le Split Pad Pro a en effet été conçu pour offrir un confort optimal afin que vous puissiez jouer plusieurs heures, même avec de grandes mains. Côté design, cette manette adopte le même look qu’une manette de Xbox. Elle est dotée de stick analogiques de taille standard et d’une vraie croix directionnelles plus large. Vous gagnez ainsi en précision.

En plus des gachettes + et – et des gâchettes sur la tranche supérieure qu’on retrouve sur les Joy-Con Nintendo classiques, la manette Hori Split Pad Pro est équipée de boutons configurables à l’arrière. Vous pouvez donc leur assigner des fonctions pour optimiser votre gameplay. On notera tout de même l’absence de vibration, des capteurs de mouvements, du NFC et de la caméra IR.

Sous licence officielle Nintendo, cette manette s’utilise uniquement branchée à la Nintendo Switch ou à la Nintendo Switch OLED. La version actuellement en promotion à l’occasion des soldes d’hiver est l’édition Dracaufeu et Pikachu. Normamelent en vente à 59,99€, vous pouvez l’acheter à seulement 39,99€.

