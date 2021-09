La manette Nintendo Switch Pro est à son meilleur prix chez Amazon

Avis à celles et ceux qui possèdent une console Nintendo Switch ! La manette Switch Pro compatible avec la console du même nom est à son meilleur prix chez Amazon. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au même titre que la manette DualSense pour PS5, la manette Nintendo Switch Pro fait l'objet d'une baisse de prix non négligeable chez Amazon France.

Pendant une durée indéterminée, l'accessoire de la firme japonaise est vendu au prix exact de 52,99 euros au lieu de 59,95 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 7 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié Amazon, éligible à la livraison gratuite à domicile.

Conçue pour profiter de la Nintendo Switch en plus des Joy-Con, la Nintendo Switch Pro est une manette qui permet de jouer confortablement lorsque la console est en mode téléviseur ou en mode sur table. Elle embarque un stick gauche, un stick droit, les boutons A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR, les boutons + et −, un bouton HOME, un bouton de capture d'écran et un bouton SYNC. L'accessoire dispose d'une batterie de 1300 mAh lui permettant d'être autonome pendant 40 heures à l'issue d'un temps de charge d'environ 6 heures, du Bluetooth et du NFC.