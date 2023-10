Le pack Nintendo Switch OLED Édition Mario rouge + Super Mario Bros. Wonder passe à prix canon !

Vous voulez acheter la dernière version de la célèbre console de Nintendo et vous êtes fan de Mario ? Le pack contenant la Switch OLED Édition Mario rouge avec le tout nouveau jeu Super Mario Bros. Wonder sera proposé à seulement 305,44 € par Carrefour. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle !

Du 7 novembre au 24 décembre 2023, Carrefour propose le pack avec la Switch OLED Édition Mario rouge et Super Mario Bros. Wonder au prix de 305,44 €. La console et le jeu Nintendo sont respectivement affichés au prix conseillé de 349,99 € et 59,99 €. Même si vous pouvez les avoir à un meilleur prix, l’offre de Carrefour est tout simplement imbattable.

Comment avoir le pack Nintendo Switch OLED Édition Mario rouge + Super Mario Bros. Wonder à seulement 305,44 € ?

Pour bénéficier de cette promotion, vous devez avoir la carte de fidélité. Sa création est entièrement gratuite. En achetant simultanément le jeu et la console, le prix d’achat du pack sera de 355,44 euros mais, grâce aux 50 euros crédités sur la carte, le prix de revient baissera à 305,44 €. Vous pourrez ensuite utiliser la cagnotte dans toutes les enseignes Carrefour.

Nintendo profite généralement de la sortie de ses titres phares pour proposer des éditions spéciales de sa console. On retrouve ainsi une version Nintendo Switch OLED Splatoon 3, Pokemon Ecarlate et Violet ou encore The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. L’Édition Mario rouge est sortie le 06 octobre 2023. Cette nouvelle version dispose de manettes rouges mais également d’une silhouette de Mario et des pièces à l’arrière de sa station d’accueil. Pour la fiche technique, on retrouve les mêmes caractéristiques qu’une Nintendo Switch OLED classique, à savoir un écran OLED de 7 pouces et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Nintendo Switch OLED.

Quant à lui, le jeu Nintendo Super Mario Bros. Wonder est sorti ce 20 octobre 2023. Ce nouvel épisode vient complètement chambouler vos parties. En effet, on retrouve de nombreuses nouveautés comme les fleurs prodiges qui transforment l’expérience de jeu avec des effets sur les objets, les personnages, les ennemis et même les mythiques tuyaux ! De même, en plus des classiques super champignon, fleur de feu ou super étoile, vous disposez de trois nouveaux éléments pour vous métamorphoser. La pomme d’éléphant, la fleur à bulles et le champignon foreuse vous donnent ainsi des pouvoirs inédits. Pour en savoir plus, découvrez notre test complet de Super Mario Bros. Wonder ici.

