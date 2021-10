Nintendo Switch OLED : à peine sortie, la console chute déjà à 319,99 €, vite !

La Nintendo Switch est officiellement disponible en France depuis ce vendredi 8 octobre 2021. La Fnac et Cdiscount proposent déjà une belle réduction sur la nouvelle console. Alors que son prix de vente conseillé est de 349,99 €, les deux enseignes françaises l'affichent à 319,99 €, soit une réduction de 30 euros. De plus, si vous êtes adhérent, vous pouvez profiter de 30 € crédités sur votre compte fidélité.

Nintendo Switch OLED : la console déjà est déjà en promotion chez la Fnac

Voici un bon plan pour acheter la Nintendo Switch OLED pas chère, je jour même de sa sortie. Pour l'avoir à 319,99 € au lieu de 349,99 €, vous devez vous rendre sur le site de la Fnac ou Cdiscount. Ce n'est pas tout, si vous êtes adhérent, l'enseigne vous offre 30 € crédités sur votre compte fidélité. Vous devez pour ce faire, renseigner le code promo OCTOBRE dans le champ prévu à cet effet une fois la Nintendo Switch OLED ajoutée à votre panier. Au final, la nouvelle console vous revient à 289,99 € ! Le meilleur prix du marché.

Aussi, si vous avez acheté des cartes cadeaux Jackpot, la console peut revenir encore moins cher : à 229,99 € pour les adhérents et 259,99 € pour tout le monde. Cdiscount de son coté propose 10 € à cagnotter pour ses membres Cdiscount à Volonté.

Nous vous conseillons de ne pas trop tarder, puisque à ce prix avantageux, les pièces en stock risquent de partir à la vitesse de l'éclair. Pour rappel ou à titre d'information, la Nintendo Switch OLED, la console de Big N se démarque de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Il permet de profiter d'une expérience de jeu optimale que ce soit en mode portable ou sur table.

Concernant la partie connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI afin de connecter la station à une TV mais aussi un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur. Si la version actuelle de la Switch embarquait 32 Go de mémoire interne, la nouvelle console de Big N possède le double soit 64 Go. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD compatible. Enfin, dernière chose, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.

