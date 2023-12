Voici une superbe offre à saisir avant Noël chez Carrefour ! Pendant une durée limitée, les clients titulaires de la carte de fidélité peuvent profiter d'une réduction de 15% sur l'achat d'un pack constitué de la console Nintendo Switch, du jeu Switch Sports et du programme Switch Online.

Après le deal sur l'édition Mario de la Switch OLED, voici un bon plan sur la version classique de la Nintendo Switch. Chez Carrefour, le pack incluant la Nintendo Switch, le jeu Nintendo Switch Sports, une sangle de jamble et un abonnement de 3 mois au programme Nintendo Switch Online est à 269,99 euros.

Jusqu'au mardi 19 décembre 2023, l'ensemble bénéficie de 15% de remise fidélité pour les possesseurs de la carte de fidélité Carrefour. Grâce à cette remise, le pack revient donc à 229,49 euros. Et les 40,50 euros qui iront dans la cagnotte du compte client pourront être utilisés au cours d'un prochain achat en magasin Carrefour ou en ligne.

Concernant la Switch, il s'agit de la deuxième version de la console Nintendo qui dispose notamment d'une meilleure autonomie estimée à 9 heures (contre 6,5 heures pour la version 2017), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage natif de 32 Go. De son côté, Nintendo Switch Sports est un jeu où il est possible de profiter de vos sports préférés, tout en affrontant vos proches. Enfin, le Switch Online est un programme qui permet d'accéder à toutes sortes d'avantages comme le jeu en ligne, le cloud des données de sauvegardes, ainsi qu'un catalogue comprenant déjà plus de 100 titres NES, Super NES et Game Boy.