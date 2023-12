Si vous avez récemment acheté la console Switch, sachez que la manette sans fil Nintendo Switch Pro est vendue à prix réduit sur le site Rakuten, via la boutique officielle Carrefour. L'accessoire peut effectivement être obtenu à moins de 53 euros grâce à un code promotionnel.

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter du code promo RAKUTEN7 qui permet d'avoir 7 euros de réduction dès 59 euros d'achat sur le site Rakuten. Parmi les produits éligibles à l'opération, on retrouve la manette sans fil Nintendo Switch Pro au tarif de 52,95 euros au lieu de 59,95 euros, par l'intermédiaire du vendeur officiel Carrefour.

Le coupon de réduction doit être saisi durant l'étape du panier. Seule la livraison gratuite du produit à domicile est proposée et les membres du ClubR Rakuten bénéficieront d'un cashback à dépenser lors d'une prochaine commande passée sur la plateforme.

Idéale pour profiter de la Nintendo Switch en plus des Joy-Con, la Nintendo Switch Pro est une manette sans fil qui donne la possibilité de jouer confortablement quand la console est en mode téléviseur ou en mode sur table. Elle dispose d'un stick gauche, d'un stick droit, des boutons A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR, des boutons + et −, d'un bouton HOME, d'un bouton de capture d'écran et d'un bouton SYNC. L'accessoire embarque également une batterie de 1300 mAh lui permettant d'être autonome pendant 40 heures à l'issue d'un temps de charge d'environ 6 heures. Le Bluetooth et le NFC sont aussi de la partie.