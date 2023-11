Nintendo Switch OLED : grosse baisse de prix pour le Singles’ Day, vite !

Vous voulez offrir une Nintendo Switch OLED à l’un de vos enfants pour Noël ? Ou vous voulez tout simplement jouer au dernier Zelda ou au dernier Mario sur la meilleure version de la Nintendo Switch ? Alors, c’est le bon moment pour vous la procurer à petit prix.

Le Singles’ Day nous offre chaque année de très belles promotions, notamment sur les consoles de jeux vidéo. Si la Nintendo Switch existe déjà depuis 6 ans, elle est encore loin d’avoir tirée sa révérence avec la sortie cette année de nouveaux jeux phares comme The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ou plus récemment encore Super Mario Bros Wonder.

Pour pouvoir profiter au mieux de ces jeux, nous vous conseillons d’investir dans une Nintendo Switch OLED. Son bien meilleur écran est un gros atout pour pouvoir apprécier les graphismes et les paysages. Mais avec un prix de vente conseillé à 319,99 euros, beaucoup vont préférer se tourner vers la Nintendo Switch « classique » à 269,99 euros.

Bonne nouvelle, pendant les Singles’ Day, vous pouvez vous offrir la Nintendo Switch OLED pour un prix moins cher que le prix de vente conseillé de la Nintendo Switch « classique ». Ainsi, sur AliExpress avec le code promo AEFR50, la console est disponible pour seulement 259 euros avec la livraison gratuite. Les consoles disponibles viennent du Japon et de Hong Kong mais elles sont livrées avec un adaptateur pour les prises françaises pour que vous puissiez y jouer sans aucun problème.

Pourquoi préférer la Nintendo Switch OLED ?

Bien évidemment, comme son nom l’indique, la Nintendo Switch OLED se démarque de par son écran qui exploite la technologie d'affichage OLED. Ainsi, les couleurs sont plus intenses et le contraste infini. En ce qui concerne la partie connectique, la console présente deux ports USB-A, un port HDMI et un tout nouveau port Ethernet qui permet d’avoir une connexion internet plus stable pour jouer en ligne.

Le stockage a quand a lui été doublé puisqu’il passe de 32 Go à 64 Go. À noter qu’il est toujours possible d’étendre la partie stockage avec le lecteur de carte microSD. Enfin, on appréciera grandement le nouveau pied rétractable bien plus large et solide que l’ancien. Le modèle OLED est donc beaucoup plus pratique pour jouer en mode table.

Pour le reste, il s’agit à peu près de la même console que l’ancienne. Elle est donc compatible avec tous les jeux et accessoire disponibles pour Nintendo Switch. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test de la Nintendo Switch OLED.

