À la recherche d'une bonne affaire sur la Switch OLED ? Pour le dernier week-end du mois de janvier 2024, la console Nintendo peut revenir à moins de 260 euros chez Carrefour si vous êtes détenteurs de la carte de fidélité de l'enseigne. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site Carrefour où l'enseigne française de la grande distribution vous permet de faire des économies sur l'achat de la Switch OLED à l'occasion des soldes d'hiver. Fournie avec une paire de Joy-Con blancs, la console Nintendo est à 290,95 euros au lieu de 310,95 euros. La réduction de 20 euros se fait grâce au coupon SOLDESNAL20 qui est valable jusqu'à ce dimanche 28 janvier 2024 inclus et qui est à saisir durant l'étape de la commande.

Pour information, il est indispensable de choisir la livraison à domicile ou en point relais pour que le code promotionnel fonctionne. Aussi, l'achat de la Switch OLED donne droit à 10% offerts sur la carte de fidélité Carrefour. En prenant en compte cet avantage, la console est alors au prix de revient de 259,90 euros.

À titre de rappel, la Nintendo Switch OLED est équipée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Quant au stockage, la console est dotée d'une mémoire de 64 Go qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.