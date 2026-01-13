RTX 6000 : pas de nouvelles cartes graphiques Nvidia cette année, il va falloir attendre 2027

Il va falloir être patient avant d'avoir un véritable aperçu de la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia. Selon une récente fuite, il faudra attendre au moins le second semestre 2027 pour que le constructeur dévoile ses RTX 6000.

La génération actuelle de cartes graphiques Nvidia ayant été présentée au CES de l'année dernière, beaucoup attendaient qu'il en soit de même pour les RTX 6000. De fait, il y a eu quelques déçus. Pas un mot de la part du constructeur à propos de futurs GPU, ni même, de véritable fuite. La conclusion s'est alors imposée d'elle-même : beaucoup ont commencé à murmurer qu'il n'y aurait pas de nouvelles cartes graphiques Nvidia cette année.

La chose se confirme peu à peu, notamment grâce à l'intervention de leakers réputés. C'est notamment le cas de kopite7kimi qui, il y a quelques jours, est intervenu dans un débat à propos de l'architecture de la prochaine génération de cartes. D'après le leaker, cette dernière n'est pas encore finalisée. Quand on lui demande quand est-ce que l'on peut s'attendre à avoir des nouvelles de Nvidia, sa réponse est on ne peut plus claire : pas avant le second semestre 2027.

Pourquoi il faudra attendre pour voir les RTX 6000

Pour l'heure, il est donc surtout question de savoir quelle architecture Nvidia adoptera. Les internautes semblent avoir trouvé leur cible : l'architecture Rubin, déjà utilisée par la firme dans ses produits destinés aux professionnels, notamment dans le domaine de l'IA. L'hypothèse est crédible, dans la mesure où le constructeur a toujours destinée ces dernières innovations en priorité au secteur professionnel, avant d'en faire profiter le grand public.

Cette architecture se notamment sur des puces GR20X. Alors, quand les internautes ont repéré l'arrivée d'une nouvelle puce faisant partie de cette famille, les théories sont allées bon train. C'est là qu'intervient kopite7kimi. Selon lui, cette puce est une GR212, qui ne serait pas le dérivé qui sera utilisée dans les RTX 6000. D'après lui, ces dérivés arriveront bien plus, en 2027 donc. Pour l'heure, il n'y a pas d'autres choix que de s'armer de patience — sans pour autant succomber aux offres trop alléchantes de RTX 5090.