Pas de RTX 5000 Super cette année ni de RTX 6000 en 2027, Nvidia repousse tous ses projets à cause de l’IA

Les plans de Nvidia pour 2026 se confirment et se résument en deux mots : intelligence artificielle. Le constructeur aurait en effet décidé ne lancer aucune carte graphique cette année, repoussant ainsi le traditionnel refresh de ses RTX 5000 à l'année prochaine et la sortie des RTX 6000 à 2028. Pourquoi ? Pour laisser la place au marché qui lui rapproche beaucoup, beaucoup plus d'argent.

Vous souvenez-vous de l'époque où Nvidia était un fabricant de cartes graphiques ? Pour certains d'entre vous, l'entreprise l'est peut-être encore. Pourtant, ses résultats financiers des 2025 ne trompent pas. Sur les 57 milliards de revenus annoncés lors de son dernier bilan, 51,2 milliards venaient de la vente de matériel pour les data centers. Inutile de préciser de quel type de data center on parle ici. Nvidia, comme beaucoup d'autres, a non seulement sauté dans le train de l'IA, mais contribue aujourd'hui largement à le faire avancer.

De quoi résulter en un serpent qui se mord la queue. Nvidia participe à la hype autour de l'IA, ce qui incite les fabricants de RAM à prioriser les datacenters plutôt que le marché des joueurs, et Nvidia n'a plus assez de RAM pour produire ses cartes graphiques. Cette année, la firme verte ne prévoit de commercialiser que des GPU embarquant 8 Go de VRAM, ce qui est aujourd'hui considéré comme très limité pour faire tourner les jeux modernes.

Pas de nouvelles cartes graphiques Nvidia en 2026

Mais ça ne s'arrête pas là. Si certaines fuites laissent entendre que le travail autour des RTX 6000 avance bien, le consensus veut plutôt que Nvidia cherche à repousser la sortie de ses prochaines cartes graphiques. Pourtant, la tradition dicte que 2026 serait l'année de sortie des RTX 5000 SUPER, après le lancement des modèles standard en janvier de l'année dernière. Mais l'absence de Nvidia au CES 2026 a mis la puce à l'oreille de beaucoup. Aujourd'hui, The Information confirme que le constructeur attendra l'année prochaine pour sortir son GPU refresh.

C'est une première depuis 30 ans. Nvidia n'a jamais laissé passer une année sans nouvelle carte graphique, et le poids considérable de l'intelligence artificielle dans son chiffres d'affaire n'y est évidemment pas pour rien. Comme Micron avant lui, il semblerait que la firme délaisse peu à peu le marché des consommateurs pour se concentrer sur les professionnels de l'IA. Autrement dit, on s'attend désormais à ce que les RTX 6000 arrivent plutôt en 2028, au lieu de 2027 comme l'on pensait jusqu'à maintenant.

Source : The Information