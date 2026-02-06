Pas de RTX 5000 Super cette année ni de RTX 6000 en 2027, Nvidia repousse tous ses projets à cause de l’IA

Les plans de Nvidia pour 2026 se confirment et se résument en deux mots : intelligence artificielle. Le constructeur aurait en effet décidé ne lancer aucune carte graphique cette année, repoussant ainsi le traditionnel refresh de ses RTX 5000 à l'année prochaine et la sortie des RTX 6000 à 2028. Pourquoi ? Pour laisser la place au marché qui lui rapproche beaucoup, beaucoup plus d'argent.

RTX 5090

Vous souvenez-vous de l'époque où Nvidia était un fabricant de cartes graphiques ? Pour certains d'entre vous, l'entreprise l'est peut-être encore. Pourtant, ses résultats financiers des 2025 ne trompent pas. Sur les 57 milliards de revenus annoncés lors de son dernier bilan, 51,2 milliards venaient de la vente de matériel pour les data centers. Inutile de préciser de quel type de data center on parle ici. Nvidia, comme beaucoup d'autres, a non seulement sauté dans le train de l'IA, mais contribue aujourd'hui largement à le faire avancer.

De quoi résulter en un serpent qui se mord la queue. Nvidia participe à la hype autour de l'IA, ce qui incite les fabricants de RAM à prioriser les datacenters plutôt que le marché des joueurs, et Nvidia n'a plus assez de RAM pour produire ses cartes graphiques. Cette année, la firme verte ne prévoit de commercialiser que des GPU embarquant 8 Go de VRAM, ce qui est aujourd'hui considéré comme très limité pour faire tourner les jeux modernes.

Sur le même sujet — Il reçoit de la pâte à modeler au lieu de sa RTX 3080 Ti à 1300€ et n’a toujours pas été remboursé 4 ans plus tard

Pas de nouvelles cartes graphiques Nvidia en 2026

Mais ça ne s'arrête pas là. Si certaines fuites laissent entendre que le travail autour des RTX 6000 avance bien, le consensus veut plutôt que Nvidia cherche à repousser la sortie de ses prochaines cartes graphiques. Pourtant, la tradition dicte que 2026 serait l'année de sortie des RTX 5000 SUPER, après le lancement des modèles standard en janvier de l'année dernière. Mais l'absence de Nvidia au CES 2026 a mis la puce à l'oreille de beaucoup. Aujourd'hui, The Information confirme que le constructeur attendra l'année prochaine pour sortir son GPU refresh.

C'est une première depuis 30 ans. Nvidia n'a jamais laissé passer une année sans nouvelle carte graphique, et le poids considérable de l'intelligence artificielle dans son chiffres d'affaire n'y est évidemment pas pour rien. Comme Micron avant lui, il semblerait que la firme délaisse peu à peu le marché des consommateurs pour se concentrer sur les professionnels de l'IA.  Autrement dit, on s'attend désormais à ce que les RTX 6000 arrivent plutôt en 2028, au lieu de 2027 comme l'on pensait jusqu'à maintenant.

Source : The Information


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra se dévoilent dans toutes leurs couleurs

Une fuite révèle les différents coloris des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra telles que nous les verrons en Europe très bientôt. Voici ce que les deux smartphones haut de…

HBO va adapter Baldur’s Gate 3 en série, avec le showrunner de The Last of Us aux commandes

Après le succès de la série The Last of Us, HBO est désormais bien décidé à poursuivre sur la voie des adaptations de jeu vidéo. La prochaine sur la liste…

Cet ingrédient toxique du sol martien pourrait faciliter sa colonisation

Construire une base sur Mars nécessitera d’utiliser les ressources disponibles sur place. Des chercheurs explorent une piste aussi surprenante que risquée. Un composant toxique du sol pourrait devenir un atout…

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM6 ont une date de sortie, la voici

Après des années d’attente, les successeurs des excellents écouteurs sans fil de Sony, les WF-1000XM5, ont enfin une date de sortie officielle. Bonne nouvelle : vous n’allez pas attendre longtemps….

Interdiction des réseaux sociaux : voici comment le gouvernement va s’assurer que votre enfant n’aille pas sur TikTok

Dans une interview, Emmanuel Macron a enfin donné quelques précisions sur les méthodes qui seront employées pour vérifier l’âge des utilisateurs de réseaux sociaux. Tout en se montrant rassurant quant…

Meta veut concurrencer Sora avec une application Vibes 100 % IA

Meta ne compte pas laisser le champ libre à la concurrence dans le domaine des vidéos générées par IA. Face à l’essor de Sora, l’entreprise accélère le développement de Vibes….

Cette faille de WinRAR est toujours exploitée activement, mettez le programme à jour

Un nouveau groupe de pirates rejoint la liste de ceux qui se servent d’une faille critique de WinRAR pour infecter des ordinateurs à distance. Elle a été corrigée depuis longtemps,…

Google menace ChatGPT avec Gemini, voici combien d’utilisateurs l’IA a conquis

L’intelligence artificielle devient un terrain de rivalité intense entre les géantes entreprises du numérique. Google mise gros sur Gemini pour rattraper son principal concurrent, ChatGPT. Cette stratégie commence enfin à…

IA

Android Auto : correction de bugs et fonctions inédites sont au programme des dernières mises à jour

Après le déploiement d’Android Auto 16.0, plusieurs signalements ont évoqué un dysfonctionnement soudain, obligeant Google à retirer une fonction qui avait pourtant été très attendue par les utilisateurs. Désormais, la…

Hausse de prix pour la PS5 ? Sony subit aussi la pénurie de RAM

Sony évoque la situation de pénurie de RAM et les conséquences sur la production des PS5. Le constructeur va essayer de “minimiser l’impact” sur le consommateur, mais ne fait pas…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.