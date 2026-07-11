Netflix veut diffuser des chaînes TV en direct, après avoir essayé de les tuer

Netflix veut améliorer l'engagement sur sa plateforme de streaming vidéo. La diffusion de chaînes TV en direct et l'agrégation sont des pistes suivies pour y parvenir.

Netflix va bien. Les bénéfices sont en hausse, le taux de désabonnement est bas, mais pourtant, les actionnaires ne sont pas satisfaits. L'action a chuté de plus de 40 % au cours des douze derniers mois. Entre hausses de prix des abonnements, apparition de la publicité et fin du partage de compte inclus sans surcoût, l'entreprise a déjà levé bien des leviers pour présenter des résultats financiers attractifs aux investisseurs. Et cherche désormais des solutions pour améliorer un objectif devenu primordial : la hausse de l'engagement des utilisateurs.

Selon le Wall Street Journal, la direction de Netflix envisage la possibilité d'ajouter à son service des chaînes en direct et en continu, sous le format linéaire, donc. Il s'agirait de chaînes thématiques diffusant des films et des séries, qui pourraient intéresser les téléspectateurs qui ne savent pas quoi regarder. Bref, Netflix serait sur le point de proposer un modèle qu'il critique depuis ses débuts et qu'il a même tenté d'enterrer. C'est d'autant plus cocasse que la firme a déjà fait revenir la publicité au sein de son offre.

Après la pub, Netflix adopterait la TV en linéaire

Un autre axe de réflexion consiste à transformer Netflix en agrégateur. La plateforme pourrait devenir distributeur d'autres services de streaming par abonnement, comme Peacock aux États-Unis. C'est déjà ce que font Amazon Prime Video et Apple TV. L'idée est que Netflix devienne un hub central pour ses utilisateurs, qui pourraient accéder à tous leurs contenus depuis une seule app. Une bonne manière de convaincre ses clients de ne pas se désabonner et de passer plus de temps sur la plateforme, en effet.

Pour une fois, la France est en avance sur les États-Unis en la matière. Depuis quelques semaines, il est possible de visionner les contenus du groupe TF1 directement depuis Netflix. Sur l'écran d'accueil, un carrousel propose de visionner les cinq chaînes en direct disponibles : TF1, TF1 Series Films, TMC, TFX et LCI. Les services de replay de TF1+ y sont aussi accessibles.