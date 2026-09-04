Tineco Floor One S7 Pro : l’excellent aspirateur laveur de sol est bradé à petit prix, mais ça ne va pas durer

Le Tineco Floor One S7 Pro est de retour à petit prix pour la rentrée. Grâce au code PHD30, vous pouvez l’avoir à seulement 209,20€. C’est un prix sacrifié pour un aspirateur laveur de sol qui offre un nettoyage sans compromis !

Tineco Floor One S7 Pro

En proposant des appareils efficaces à prix accessible, Tineco a réussi à devenir incontournable sur le marché des aspirateurs laveurs. Avec le Tineco Floor One S7 Pro, la marque prouve une fois encore qu’elle maîtrise le sujet. C’est une modèle haut de gamme qui offre un résultat optimal.

Normalement en vente à 699 €, le cet aspirateur 2-en-1 qui aspire et lave en un seul passage est affiché à seulement 239,20 € sur AliExpress. Et avec le code PHD30, vous pouvez l’avoir à 209,20 €. C’est tout simplement un prix sacrifié, d’autant plus que la livraison est gratuite et rapide depuis la France et que le vendeur est certifié Marque +.

Pour rappel, du 1er au 7 septembre, AliExpress brade de nombreux produits avec une série de codes cumulables avec les promotions en cours. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06
  • 12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12
  • 18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques du Tineco Floor One S7 Pro ?

Tineco est une référence dans le domaine des aspirateurs laveurs. En effet, la marque propose des modèles aux technologies avancées pour un prix abordable. C’est le cas du Tineco Floor One S7 Pro qui offre un nettoyage efficace en toute simplicité.

Cet aspirateur est capable de nettoyer les sols en assurant simultanément l’aspiration des saletés et le lavage des tâches incrustées. Il dispose en outre de deux réservoirs séparés, l’un pour l’eau propre, et l’autre pour l’eau sale. Cela assure donc une hygiène optimale.

Le Tineco Floor One S7 Pro offre par ailleurs le nettoyage bord à bord pour un résultat impeccable. La brosse rotative tourne à 450 tours/minute et parvient à nettoyer à moins de 0,5 cm de chaque côté. Aucune saleté ne lui résiste. Avec la technologie iLoop, la puissance s’adapte automatiquement en fonction du niveau de saleté détecté. Et le système SmoothPower bi-directionnel permet d’effectuer le nettoyage aussi bien en avançant qu’en reculant.

Enfin, ce modèle dispose d’une autonomie solide de 40 minutes, ce qui vous permet de couvrir jusqu’à 300 m² en un seul passage.


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