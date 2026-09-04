Tesla a retiré du freinage de son robotaxi un élément que personne n’imaginait pouvoir enlever

Le Tesla Cybercab abandonne le circuit hydraulique que la quasi-totalité des voitures utilisent pour freiner. Chaque étrier reçoit désormais son propre actionneur électrique, piloté directement par le logiciel. Le robotaxi devient l’un des rares véhicules de série à rouler sans une goutte de liquide de frein.

Aux États-Unis, les robotaxis ne se contentent plus de rouler seuls, ils bouleversent aussi la conception des voitures. Le robotaxi de la marque américaine a fait ses vrais débuts à Austin cette semaine, avec une flotte encore très réduite.Sans volant ni pédales, un véhicule n’a plus besoin des mêmes organes de commande. Les ingénieurs peuvent alors retirer des éléments jugés intouchables depuis un siècle. Un constructeur classique n’a pas cette latitude, faute de pouvoir se passer d’un conducteur. Chez Tesla, cette logique va encore plus loin.

Les documents transmis à l’agence environnementale américaine plaçaient déjà le Tesla Cybercab sous la barre des 1 420 kilos. Il inaugure aussi la première traction avant de la marque. Plus rien ne subsiste du poste de conduite. Sa direction fonctionne entièrement par signaux électriques, sans lien mécanique avec les roues. Avant lui, le Cybertruck avait déjà inauguré cette suppression chez le constructeur américain. Côté freinage, un autre organe a subi le même traitement.

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Le Tesla Cybercab freine sans une goutte de liquide de frein

Aucun liquide de frein n’équipe le Tesla Cybercab. Selon Sawyer Merritt, présent à l’événement d’Austin, le véhicule roule sans durite ni maître-cylindre. Chaque étrier reçoit un actionneur électrique chargé de serrer les plaquettes contre le disque. Plus aucun fluide ne circule entre l’ordinateur de bord et les roues. Désormais, le logiciel de conduite autonome pilote directement ces actionneurs, puisque plus aucune pédale ne transmet dans l’habitacle l’ordre d’un conducteur humain. En jargon technique, ce dispositif porte le nom de freinage électromécanique.

La plupart des voitures dotées d’un freinage électronique conservent un circuit hydraulique de secours, capable de prendre rapidement le relais en cas de défaillance électrique. Le Tesla Cybercab s’en passe totalement. Chery a été plus rapide. Son Exeed EX7 a inauguré un dispositif comparable en avril dernier. Un robotaxi enchaîne les courses du matin au soir. Pour un véhicule censé rouler presque sans interruption, ce choix peut simplifier l’entretien. Avec le temps, le liquide de frein absorbe l’humidité, perd en efficacité et impose des remplacements réguliers. Sa disparition retire donc une opération d’entretien à la flotte.