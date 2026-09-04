Problème de conception pour le Galaxy Z Fold 8 ? Des utilisateurs fustigent un écran qui s’enfonce

Sur les forums de Samsung, des propriétaires de Galaxy Z Fold 8 évoquent “une fabrication de mauvaise qualité”. Les coins de l’écran s’enfoncent au lieu de rester solidement intégrés au châssis.

Le Galaxy Z Fold 8 et son nouveau format tout en largeur est un succès commercial pour Samsung, mais le constructeur pourrait bien rencontrer des problèmes avec ce modèle. Sur ses forums, certains utilisateurs font mention d’un défaut de conception ou de fabrication. Ils expliquent qu’en exercant une faible pression sur les coins de l’écran principal déplié, ceux-ci s’enfoncent vers l’intérieur de l’appareil. Le phénomène est présent pour les quatre coins de la surface d’affichage.

“De mon point de vue, cela ressemble à une fabrication de mauvaise qualité”, estime EugeneS, un propriétaire de Galaxy Z Fold 8, dans une discussion sur Samsung Community. Sa publication a incité d’autres utilisateurs du smartphone à essayer, et la plupart d’entre eux confirment : les coins du grand écran pliable peuvent être ployés vers les entrailles du mobile.

Galaxy Z Fold 8 : c’est quoi, cette histoire d’écran qui s’enfonce ?

Certaines personens craignent que cela soit un signe d’une résistance et d’une durabilité du Galaxy Z Fold 8 qui ne soit pas à toute épreuve. On comprend en tout cas que ce modèle ne soit pas certifié IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière, alors que d’autres smartphones pliables ont obtenu ce niveau de certification. On peut même se demander si la norme IP48 affichée par le dispositif est vraiment respectée.

Samsung n’a pour l’instant pas réagi. Il ne s’agit pas forcément d’une faiblesse dans la conception ou dans la fabrication. Le groupe sud-coréen a peut-être estimé qu’un tel design permettait de renforcer la résistance de l’écran contre les chocs et les fissures, l’effet de courbure absorbant la force exercée sur l’écran.

Reste qu’il faut éviter d’appuyer sur les coins de l’écran pour éviter d’abimer son Galaxy Z Fold 8. EugeneS fait savoir qu’il a remarqué cette anomalie seulement “en nettoyant délicatement les bords avec un chiffon doux”. La pliure peut donc se produire facilement. Il n’est en tout cas pas recommandé d’essayer de la provoquer pour voir si votre smartphone est concerné.