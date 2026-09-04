Révolution pour Gmail, Docs et Keep : Google déploie Live, pour contrôler ses apps par commande vocale

Google annonce la disponibilité de Live pour Gmail, Docs et Keep. Ces trois applications prennent ainsi en charge la commande vocale, bouleversant notre manière d’interagir avec elles.

On ne va plus jamais utiliser Gmail, Docs et Keep comme avant. Google a annoncé le déploiement de la fonctionnalité Live pour ces trois plateformes. Cela signifie qu’elles deviennent nativement compatibles avec la commande vocale, permettant de les contrôler à la voix et en langage naturel sans passer par l’assistant Gemini (les modèles d’IA sous-jacents sont toutefois similaires).

Avec Gmail Live, on accède ainsi à la recherche conversationnelle pour trouver rapidement des informations dans sa boîte mail. On peut par exemple demander “Quel est le numéro de porte d’embarquement de mon vol ?” ou “Que se passe-t-il à l’école de mon enfant cette semaine ?”, l’IA se charge d’analyser les messages pour fournir la réponse attendue sans que l’utilisateur ne doive chercher manuellement dans ses conversations.

Gmail Live, Docs Liveet Keep Live, l’IA au service de la productivité

Pour Docs Live, Google décrit l’IA comme un “partenaire de réflexion mains libres”. L’entreprise nous incite à dialoguer avec elle en temps réel pour trouver des idées et brainstormer, permettant d’affronter le syndrome de la page blanche. Docs Live peut aussi être utilisé pour organiser ses idées et structurer son document. Il est également possible d’importer des informations depuis Gmail, Drive, Chat, et même le web pour vérifier la véracité d’un élément ou obtenir plus de contexte.

Enfin, Keep Live permet de capturer, structurer et affiner ses idées en notes organisées et exploitables, alors que l’application servait jusqu’ici surtout comme simple pense-bête. Ici, plus qu’un simple rappel vocal, l’utilisateur va obtenir des listes et notes structurées génrées par IA à partir de vos enregistrements audio. Plus besoin de réécouter entièrement vos monologues dans lesquels vous divaguez, vous avez à disposition un résumé clairet concis du plus important.

Ces nouvelles fonctionnalités conversationnelles commencent à être déployées. Elles sont disponibles dans Gmail et Keep pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra, et dans Docs pour les abonnés Pro et Ultra seulement. Rappelons que les étudiants peuvent récupérer un abonnement Google AI Plus sans frais pendant 12 mois. Tous les clients professionnels de Google Workspace seront bientôt servis également.