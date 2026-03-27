Netflix : c’est officiel, les prix augmentent pour la 2e fois en un an, faut-il s’attendre au pire ?

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : la plateforme de streaming vient de mettre à jour ses tarifs sur son site officiel. Inutile de préciser que l'évolution ne va pas dans le bon sens.

netflix prix
Source : 123rf

Si ce n'est pas déjà fait, il va falloir se faire à l'idée que les tarifs des services de streaming ne sont pas voués à rester fixes. La raison principale est sans doute qu'aucun d'entre eux n'a été rentable à leur lancement, afin d'attirer autant que possible les utilisateurs. Une fois ceux-ci confortablement installés dans leur fauteuil, voilà que le prix de leur abonnement augmente sans crier gare. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur série ? C'est bien dommage.

Mais il y a un autre facteur qui pèse sur la balance : Netflix. Instigateur du raz-de-marée streaming qui a bouleversé l'audiovisuel en seulement quelques années, Netflix reste toujours en pole position du secteur. Ce qui lui octroie à peu près tous les droits. Même, si ça lui chante, d'augmenter ses prix deux fois en moins d'un an. Si cela vous paraît fou, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer : c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé.

Sur le même sujet — Netflix supprime son application sur cette machine antique après des années de bons et loyaux services

Netflix augmente encore ses prix, quel enfer

Alors que la dernière augmentation des prix en France remonte à avril 2025, voilà que Netflix remet le couvert. Sur sa page officielle, la plateforme a (plus ou moins) discrètement mis sa grille tarifaire à jour. Pour l'heure, l'augmentation est uniquement effective aux États-Unis. Voici combien un abonnement va désormais coûter aux abonnés américains :

  • Formule avec publicité : 8,99 dollars par mois (7,99 dollars auparavant)
  • Formule standard : 19,99 dollars par mois (17,99 dollars auparavant)
  • Formule premium : 26,99 dollars par mois (24,99 dollars auparavant)

Malheureusement, il ne fait que peu de doute que cette augmentation aura également des répercussions en France. Pour rappel, Netflix avait déjà fait grimper ses prix aux États-Unis à peine quelques mois avant la dernière augmentation chez nous. Difficile de se montrer optimiste dans ces circonstances. Comme la dernière fois, l'augmentation en France devrait s'aligner sur celle-appliqué outre-Atlantique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les meilleurs VPN avec gestionnaire de mots de passe en 2026 : quelle solution choisir ?

En 2026, certains fournisseurs VPN vont plus loin que le simple chiffrement de connexion en intégrant notamment un gestionnaire de mots de passe à leurs offres. Une approche “tout-en-un” qui…

“Aucune attaque réussie de logiciels espions contre un appareil Apple” grâce à ce mode de sécurité disponible sur votre iPhone

Votre iPhone est doté d’un mode de sécurité qui n’a encore jamais été franchi par les pirates, annonce Apple. Mais l’activer a un coût important en termes d’expérience utilisateur. En…

Rachat de SFR : le prix des abonnements mobile et internet pourrait grimper jusqu’à 25 %

Le retour à trois opérateurs télécoms en France, consécutif du futur rachat de SFR, pourrait entraîner une forte hausse du prix des abonnements. Le rachat de SFR n’est plus qu’une…

iOS 26.4 : le nouveau système de vérification de l’âge sur iPhone tourne au fiasco

La mise à jour iOS 26.4 pour l’iPhone a intégré un système de vérification de l’âge, devenu obligatoire au Royaume-Uni pour accéder à certains contenus. Et il cause bien des…

Test Apple MacBook Neo : « oui, j’ai un coeur d’iPhone, et alors ? »

Le 4 mars, Apple a jeté un pavé dans la mare en dévoilant le MacBook Neo, son nouvel ordinateur portable. Sa principale particularité : être vendu sous la barre des…

Ces paramètres cachés d’Android vont vous donner l’impression d’avoir un téléphone flambant neuf

Vous pensez que votre smartphone Android a fait son temps ? Attendez un peu avant de le changer. En effet, l’OS de Google embarque des options méconnues qui vous donneront…

Cette photo spectaculaire de la NASA révèle la supernova la plus ancienne jamais détectée sous un nouveau jour

Les progrès scientifiques et technologiques donnent naissance à des photos spectaculaires, mais leur intérêt n’est pas seulement esthétique : ces clichés permettent parfois de découvrir des caractéristiques demeurées jusque-là invisibles. C’est…

Bon plan Shark CryoGlow : le masque LED avec technologie rafraîchissante est à prix cassé, vite !

Avec le masque LED CryoGlow de Shark, vous allez pouvoir améliorer votre routine beauté et obtenir une peau plus saine et plus éclatante en seulement quelques semaines. En plus, le…

Incroyable mais vrai : les appels vidéo à la FaceTime entre smartphones Android et iPhone bientôt disponibles

Le nouveau standard de communication RCS 4.0 va permettre des appels vidéo natifs entre Android et iOS, de la même manière que fonctionne FaceTime sur iPhone. La GSM Association (GSMA)…

Ces pirates ont trouvé une astuce redoutable pour contourner les filtres anti-phishing

Contourner les filtres anti-spam sans déclencher la moindre alerte, c’est désormais possible. Des cybercriminels exploitent une plateforme de création d’applications reconnue pour piéger les utilisateurs de Microsoft 365. Et selon…