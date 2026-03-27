Netflix : c’est officiel, les prix augmentent pour la 2e fois en un an, faut-il s’attendre au pire ?

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : la plateforme de streaming vient de mettre à jour ses tarifs sur son site officiel. Inutile de préciser que l'évolution ne va pas dans le bon sens.

Si ce n'est pas déjà fait, il va falloir se faire à l'idée que les tarifs des services de streaming ne sont pas voués à rester fixes. La raison principale est sans doute qu'aucun d'entre eux n'a été rentable à leur lancement, afin d'attirer autant que possible les utilisateurs. Une fois ceux-ci confortablement installés dans leur fauteuil, voilà que le prix de leur abonnement augmente sans crier gare. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur série ? C'est bien dommage.

Mais il y a un autre facteur qui pèse sur la balance : Netflix. Instigateur du raz-de-marée streaming qui a bouleversé l'audiovisuel en seulement quelques années, Netflix reste toujours en pole position du secteur. Ce qui lui octroie à peu près tous les droits. Même, si ça lui chante, d'augmenter ses prix deux fois en moins d'un an. Si cela vous paraît fou, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer : c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé.

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Netflix augmente encore ses prix, quel enfer

Alors que la dernière augmentation des prix en France remonte à avril 2025, voilà que Netflix remet le couvert. Sur sa page officielle, la plateforme a (plus ou moins) discrètement mis sa grille tarifaire à jour. Pour l'heure, l'augmentation est uniquement effective aux États-Unis. Voici combien un abonnement va désormais coûter aux abonnés américains :

Formule avec publicité : 8,99 dollars par mois (7,99 dollars auparavant)

8,99 dollars par mois (7,99 dollars auparavant) Formule standard : 19,99 dollars par mois (17,99 dollars auparavant)

19,99 dollars par mois (17,99 dollars auparavant) Formule premium : 26,99 dollars par mois (24,99 dollars auparavant)

Malheureusement, il ne fait que peu de doute que cette augmentation aura également des répercussions en France. Pour rappel, Netflix avait déjà fait grimper ses prix aux États-Unis à peine quelques mois avant la dernière augmentation chez nous. Difficile de se montrer optimiste dans ces circonstances. Comme la dernière fois, l'augmentation en France devrait s'aligner sur celle-appliqué outre-Atlantique.