Netflix supprime une option de base de sa plateforme, la colère gronde chez les utilisateurs

Une fonction basique de tri du catalogue par ordre alphabétique a disparu sur la version web de Netflix, au grand dam de certains abonnés.

Mais quelle mouche a piqué Netflix ? Sur les réseaux sociaux et sur Reddit, les utilisateurs sont en train de se rendre compte que la plateforme de streaming vidéo a retiré l'une des options les plus basiques du service : le tri des contenus par ordre alphabétique. Cette disparition a été constatée sur la version web de Netflix, aussi bien sur PC que sur mobile.

Le menu déroulant situé à droite de l'interface dans les onglets « Films » et « Séries », qui cachait cette fonction, a tout simplement disparu avec l'affichage sous forme de grille. Il donnait accès au tri par ordre alphabétique (AZ ou ZA), mais aussi au tri par année de sortie et par suggestion personnalisée. Les abonnés ne peuvent donc plus se laisser guider au sein du catalogue par des critères objectifs, ils doivent désormais forcément compter sur les recommandations algorithmiques de Netflix, qui met en avant ses programmes de manière opaque.

Netflix insiste pour que son algorithme nous guide

“Je ne peux plus trier les films et les séries par ordre alphabétique (c'était ma méthode préférée, vu que l'algorithme est vraiment mauvais !). Aujourd'hui, en me connectant, je peux seulement parcourir les catégories, sans option de tri”, constate amèrement un utilisateur. Il explique être passé par un site tiers, citant JustWatch et What's on Netflix, pour retrouver le tri par ordre alphabétique. Mais il précise que les bases de données n'y sont pas forcément à jour. Selon lui, ce type de tri lui permet de découvrir de nouveaux contenus que Netflix ne lui recommanderait pas autrement.

“Hier soir, j'ai littéralement regardé des vidéos YouTube au hasard au lieu d'un film comme d'habitude, tellement ce changement m'a frustré !”, témoigne un autre abonné mécontent. “Parfois, je veux juste parcourir une liste de tous les films d'horreur sans que l'algorithme me cache les titres les plus anciens”, regrette un troisième.

Le tri alphabétique a été retiré des applications mobiles et TV depuis un certain temps déjà, il fallait s'attendre à ce que ce soit le cas prochainement sur la version web. Netflix a profité d'une refonte d'interface pour s'en débarrasser sur son dernier support.