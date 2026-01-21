Netflix va transformer son application mobile et ça ne va pas plaire à tout le monde

Netflix a de grands projets pour son application mobile. Parmi les idées retenues, il y a en a une qui risque de faire grincer des dents pas mal d'utilisateurs. Il va pourtant falloir faire avec.

Il était une fois Netflix

Entre toutes les plateformes de streaming vidéo, on ne sait plus ou donner de la tête. Pour peu que vous soyez abonné à plusieurs d'entre elles, choisir celle qui occupera votre soirée devient rapidement un casse-tête. Et ça, ces dernières le savent très bien. C'est pourquoi elles redoublent d'efforts pour réussir à capter votre attention, si possible pendant longtemps. Surtout que la concurrence se fait aussi avec les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou Instagram, également portés sur la vidéo.

Fort de ce constat, Netflix dévoile son plan concernant les modifications futures de son application mobile. Le service a de l'ambition puisque pour le co-PDG Greg Peters, elles ont vocation à “mieux servir l’expansion de notre activité au cours de la prochaine décennie“. La firme a déjà une idée bien précise de ce qu'elle veut faire, sachant que nous devrions le voir dès 2026. En revanche, pas sûr que tout le monde soit ravi.

Ce changement à venir sur l'application Netflix risque de diviser

En clair : Netflix va fortement mettre l'accent sur les vidéos verticales. Cela fait quelques années que la plateforme pense à se saisir de ce format viral. Le but est de favoriser la découverte de nouveaux contenus, ce qui n'est pas forcément simple sur mobile en l'état actuel. “Vous pouvez imaginer que nous proposerons davantage de clips basés sur de nouveaux types de contenu, comme les podcasts vidéo“, détaille Peters.

Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure cela va changer l'expérience à laquelle nous sommes habitués. Comme il est très peu probable que les utilisateurs aient le choix de ne pas voir ces vidéos verticales, il faut attendre de voir comment elles seront intégrées à l'interface. Espérons qu'elles ne gêneront pas trop celles et ceux qui ne comptent pas les regarder.

Source : TechCrunch