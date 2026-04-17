Netflix : voici quand l’application mobile va se transformer en copie de TikTok

Comme prévu, Netflix va lancer la nouvelle version de son application mobile. Parmi les nouveautés à venir, l'introduction des vidéos verticales, que beaucoup ne voient pas d'un bon œil.

netflix smartphone
Crédits : 123RF

Netflix a depuis longtemps dépassé le stade de la simple plateforme de streaming vidéo. Le service s'essaye au développement de tout un tas de fonctionnalités empruntées à d'autres. Par exemple un chat vocal pour les jeux mobiles, à la manière de Discord. Pas sûr que ça justifie les augmentations de prix successives auprès des abonnés, mais toujours est-il que la firme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Souhaitant brouiller la frontière entre télévision et mobile, elle travaille depuis longtemps à une refonte de son application sur smartphone. L'une des nouveautés testées fait grincer des dents : l'apparition de vidéos verticales sur Netflix. Si vous espériez que l'idée allait être abandonnée, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus elle va se concrétiser très prochainement.

Les vidéos verticales arrivent très bientôt sur l'application mobile Netflix

Dans sa lettre aux actionnaires présentant les résultats du premier trimestre 2026, Netflix confirme la refonte de son application mobile, avec les vidéos verticales donc, pour fin avril 2026. Cet article étant publié le 17 du même mois, c'est une affaire de semaines avant de voir la mise à jour pointer le bout de son nez. Notez que malgré la proximité de la date, nous n'avons pas vraiment de détails sur la fonctionnalité très fortement inspirée de TikTok.

Lire aussi – Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

Est-ce que les vidéos seront des extraits de films et de séries pour donner envie des les découvrir ? S'agira-t-il de contenus entiers spécifiquement développés pour ce format ? Quand Netflix a lancé la nouvelle interface de son application TV en 2025, certains utilisateurs y ont vu des vidéos verticales en guise de test. Elles servaient alors de suggestions sous forme de clips. Précisons enfin qu'à ce stade, il n'est fait aucune mention d'un moyen de ne pas voir les vidéos verticales, comme le propose Google avec les YouTube Shorts.


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