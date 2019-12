Netflix : les séries et films qui disparaissent du catalogue en janvier 2020

Chaque mois, des séries et des films disparaissent du catalogue Netflix ! Pour vous éviter de louper la fin de la dernière saison de votre série en cours, ou les 15 dernières minutes d’un film entamé le week-end dernier, on vous a dressé la liste complète des contenus qui quittent le catalogue Netflix en janvier 2020.

Pour des raisons de droits de diffusion, le catalogue Netflix doit chaque mois faire ses adieux à une liste plus ou moins longue d’excellents séries, de films ou de dessins animés. Rassurez-vous, pour compenser la disparition des séries et des films ci-dessous, Netflix ajoute chaque mois des nouveautés. Pour les découvrir, jetez un oeil à notre dossier dédié au catalogue Netflix. Si vous cherchez quelque chose de bien précis, on vous invite à vous servir des codes secrets de Netflix pour accéder aux catégories cachées. Si vous commencez à voir le bout du service de VOD, on vous invite à jeter un oeil au catalogue Amazon Prime Video.

Le coup de cœur de la rédaction

Les Gardiens de la Galaxie

Sur Terres, Peter Quill (Chris Pratt) assiste impuissant au décès de sa mère, des suites d’un cancer. Des années plus tard, le jeune terrien est devenu Star-Lord, un contrebandier de l’espace. Il dérobe un jour un étrange artefact sur la planète Morag. Après avoir mené à bien son petit larcin, il se rend sur Xandar, mais se retrouve pris dans une altercation avec un arbre qui parle, un raton laveur et une extraterrestre à la peau toute verte qui répond au nom de Gamora (Zoe Zaldana). Incarcéré par les Xandariens dans une prison de très haute sécurité, tout ce monde est obligé de faire équipe pour se sortir d’affaire. C’est là qu’ils découvrent que l’artefact volé par Star-Lord n’est autre qu’une pierre convoitée par l’une des plus grandes menaces qu’a connu l’univers : Thanos.

Les séries qui quittent le catalogue Netflix en janvier 2020

Under the Dome

Les habitants de la petite ville tranquille de Chester’s Mill (Maine) se retrouvent subitement pris au piège : un immense dôme recouvre toute la communauté. Impossible de rentrer dans la ville ni de la quitter. Si un esprit de solidarité se met en place entre certains habitants, les distensions se créent et les inimités se réveillent.

Les séries qui quittent le catalogue ce mois-ci

Under the Dome saisons 1 à 3 – 1er janvier

Grimm saisons 1 à 6 – 6 janvier

Family Guy saisons 1 à 7 – 1er janvier

Weeds saisons 1 à 8 – 1er janvier

Les films qui quittent le catalogue Netflix en janvier 2020

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal

En 1957, en pleine Guerre Froide, Indiana Jones (Harrison Ford) et son compagnon d’infortune Mac parviennent à échapper in extremis à des agents soviétiques. Peu de temps après, le docteur Jones fait la connaissance d’un motard prénommé Mutt. Ce dernier lui propose de lui indiquer où se trouve le Crâne de Cristal d’Akator, une étrange relique qui suscite l’engouement auprès de la communauté archéologique et qui permettrait de contrôler l’univers. Mais la précieuse relique intéresse aussi d’autres chercheurs de trésors, à commencer par les agents soviétiques.

Zero Dark Thirthy

Nommé pour 5 oscars en 2013, Zero Dark Thirty retrace la traque d’Oussama ben Laden par la CIA et de son agent Maya (Jessica Chastain), suite aux attentats du 11 septembre 2001, jusqu’en mai 2011, époque à laquelle le chef d’Al-Qaïda est finalement tué. Attention, certaines scènes peuvent se révéler chocantes, notamment celles montrant l’utilisation de techniques de torture.

Les films qui disparaissent du catalogue Netflix

Bee, le film : 1er janvier

Django Unchained : 1er janvier

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal : 1er janvier

Julie & Julia : 31 janvier

La stratégie de la poussette : 3 janvier

Le témoin amoureux : 31 janvier

Megamind : 1er janvier

Mince Alors ! : 1er janvier

Pitch Perfect : 1er janvier

The Breakfast club : 1er janvier

Seize bougies pour Sam : 1er janvier

Will Hunting : 1er janvier

Un homme idéal : 18 janvier

Zero Dark Thirty : 1er janvier

Le spectacle qui quitte le catalogue Netflix en janvier 2020

Ary Abittan, A la folie

Dans la peau d’un cuisinier turc loufoque, d’un météorologue italien sexy ou d’un dramaturge sur le retour, le comique Ary Abittan dresse un tableau impeccable de personnages excentriques partageant leurs peurs, leurs passions et parfois leur sagesse.

Les documentaires/spectacles qui disparaissent de Netflix