Netflix : partager son compte sans frais supplémentaires est toujours possible, et c’est 100% légal !

Il existe un moyen relativement simple de partager un compte Netflix entre plusieurs foyers sans enfreindre aucune loi ni payer de frais supplémentaires en utilisant la magie de la technologie VPN WireGuard et un routeur de voyage compact.

Pendant des années, le partage d'un compte Netflix avec des amis et des membres de la famille était un moyen courant de réduire le prix toujours plus élevé du service de streaming. Il suffisait de partager ses identifiants de connexion pour que plusieurs foyers puissent accéder de manière abordable à son énorme catalogue. C'était un secret de polichinelle : Netflix regardait d'un autre œil les millions de comptes partagés entre les différents sites.

Cependant, cette époque touche rapidement à sa fin. Après avoir testé pendant des années les restrictions relatives au partage des comptes, Netflix applique désormais des règles strictes qui limitent l'utilisation à un seul foyer. Si vous essayez de vous connecter à partir d'un autre endroit, vous serez rapidement invité à créer un sous-compte et à payer un supplément de 5,99 euros par mois.

Comment Netflix s’assure-t-il que vous ne partagez pas votre compte ?

Le géant du streaming sévit en surveillant les adresses IP, les identifiants des appareils, les données GPS et l'activité des comptes. Si Netflix détecte des emplacements inhabituels ou une utilisation excessive de l'appareil, il vous bloquera immédiatement jusqu'à ce qu'il vérifie que vous êtes bien le titulaire autorisé du compte. Vous ne pourrez plus profiter de l'abonnement de votre ami à l'autre bout de la ville.

Toutes les personnes utilisant un même compte doivent s’être connectés au même Wi-Fi que celui du propriétaire du compte tous les 30 jours. Cela vous permet de partir en vacances plusieurs semaines tout en continuant d’utiliser votre compte en dehors de chez vous, mais tous ne peuvent pas se permettre de se reconnecter au Wi-Fi du domicile principal tous les mois.

Pour les inconditionnels de Netflix qui ne veulent pas payer le prix fort, la fin du partage de mots de passe est un coup dur. Mais heureusement, il existe encore un moyen de partager un compte entre plusieurs foyers sans payer de frais supplémentaires ni être bloqué. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un petit routeur de voyage et d'une connexion VPN WireGuard.

La magie du VPN WireGuard

WireGuard est un protocole VPN open source, apprécié pour sa vitesse, sa simplicité et sa sécurité. Lorsqu'il est utilisé pour créer un réseau privé virtuel entre votre réseau domestique et des mini-routeurs distants, il permet à tous les appareils connectés de partager la même adresse IP que s'ils se trouvaient dans votre salon.

Pour les systèmes de surveillance IP de Netflix, cela donne l'impression que tout le trafic provient de votre domicile principal. Tant que vous ne dépassez pas les limites fixées pour les appareils, Netflix n'a aucun moyen de vérifier les emplacements physiques et autorisera la diffusion simultanée en continu.

Je sais ce que vous pensez : cela semble incroyablement complexe et technique à mettre en place. Alors que les VPN traditionnels nécessitent souvent des connaissances avancées en matière de réseau, WireGuard rend le processus étonnamment simple si vous suivez les bonnes étapes. @floflo530 sur X met d’ailleurs déjà cela en place avec son père pour partager son compte, voici comment il s’y prend.

Ce dont vous aurez besoin

Un routeur domestique compatible avec le mode serveur VPN de WireGuard (par exemple une Freebox)

Un routeur de voyage pour agir en tant que client WireGuard VPN (par exemple le GL.iNet GL-MT300N-V2 Mango, disponible à 30 euros sur Amazon)

Étape 1 : Configurer le serveur WireGuard sur le routeur domestique

Tout d'abord, vous devez configurer votre routeur domestique pour qu'il agisse en tant que serveur VPN WireGuard auquel d'autres appareils se connecteront. La plupart des interfaces d'administration des routeurs disposent d'une section permettant d'activer cette fonctionnalité et de générer un fichier de configuration avec les paramètres du serveur.

Sur une Freebox, cette section se trouve sur le panel admin à l’adresse https://192.168.1.254. Sélectionnez Serveur VPN, puis ajoutez un utilisateur. Une fois créé, activez le VPN WireGuard en cochant la case, et téléchargez le fichier de configuration en cliquant sur l’icône. Une fois téléchargé, assurez-vous que la ligne AllowedIPS affiche bien « 0.0.0.0/0 ». Cela permet de s'assurer que tout le trafic Internet est acheminé par le tunnel VPN au lieu d'être divisé entre le VPN et votre réseau local.

Étape 2 : Configurer le routeur de voyage en tant que client WireGuard

Ensuite, prenez le fichier de configuration que vous avez téléchargé et copiez-le sur votre routeur de voyage qui agira en tant que client VPN WireGuard. Sur le GL.iNet GL-MT300N-V2, cela se fait de la manière suivante :

Assurez-vous que l’appareil est sous tension, et connectez-vous au réseau Wi-Fi du routeur (le SSID par défaut est GL-MT300N-V2-XXX).

(le SSID par défaut est GL-MT300N-V2-XXX). Ouvrir l'interface d'administration web à l'adresse http://192.168.8.1 .

. Allez dans VPN > WireGuard Client et sélectionnez ‘ Set up WireGuard Manually ‘.

et sélectionnez ‘ ‘. Collez le contenu du fichier de configuration et enregistrez.

Le routeur de voyage est maintenant configuré en tant que client VPN Wireguard. Mais il doit encore se connecter à votre réseau domestique pour rejoindre le tunnel VPN.

Étape 3 : Connecter le routeur de voyage au réseau domestique

Chez la personne avec qui vous voulez partager votre compte, il s’agira de connecter le routeur de voyage à sa box. Pour cela, vous avez deux options principales : le connecter au réseau Wi-Fi ou en Ethernet.

Sur l'appareil GL.iNet, il suffit d'aller dans l'onglet Répéteur, de rechercher le SSID Wi-Fi de votre domicile en cliquant sur Scan. Entrez ensuite le mot de passe pour vous connecter.

Étape 4 : Activer le tunnel VPN de WireGuard

Une fois le routeur de voyage connecté à un réseau et le client VPN configuré, il ne reste plus qu'à activer la connexion WireGuard. Retournez dans VPN > WireGuard Client et cliquez sur “Connecter“.

Si la connexion est réussie, vous devriez voir une icône d'état VPN et un voyant vert sur le tableau de bord de votre routeur de voyage. Tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi de ce routeur partageront désormais la même adresse IP que votre réseau domestique. Netflix et tous les autres sites/applications penseront qu'ils se trouvent à votre domicile principal !

Soyez attentif aux limites imposées à votre compte Netflix (généralement 1 à 4 flux simultanés autorisés). Tant que vous restez en deçà de cette limite dans tous les lieux, vous pouvez partager votre compte librement.

Étape 5 : s'assurer que Netflix ne détecte pas la supercherie

Enfin, il faut dorénavant s'assurer que votre télévision passe bien exclusivement par le réseau VPN créé et non pas par votre réseau fixe, auquel cas Netflix pourrait voir que votre adresse IP ne correspond pas à celle du propriétaire du compte. Pour cela, il faut activer une dernière fonctionnalité nommée Kill Internet Switch. Pour cela :

Sur le côté gauche du panneau d'administration, cliquez sur VPN , puis Internet Kill Switch

, puis Activez la fonctionnalité avec Enable, puis appliquez le changement avec Apply.

La véritable solution de partage de Netflix

Bien sûr, cette solution de contournement nécessite un petit investissement initial de 30 euros pour le routeur, mais il est rapidement rentabilisé lorsque vous partagez le coût d'un seul abonnement Netflix avec plusieurs amis ou membres de la famille résidant dans des lieux différents. Le forfait 4K à 19,99 euros par mois devient alors assez abordable lorsqu'il est correctement partagé pendant de longues périodes.

Et les avantages vont bien au-delà du simple partage de compte Netflix. Avec un VPN WireGuard, vous bénéficiez également d'une connexion sécurisée et chiffrée lorsque vous voyagez et que vous utilisez des points d'accès Wi-Fi publics. Votre trafic Internet est renvoyé en toute sécurité via l'adresse IP de votre réseau domestique, donc vous pouvez aussi utiliser ce routeur de voyage lors de vos déplacements. Vous pouvez même accéder à des contenus en streaming géo-bloqués provenant d'autres pays auxquels votre lieu de résidence a accès.

Pour les amateurs de streaming qui cherchent à réduire leurs coûts en contournant le règlement de Netflix de manière légale, ce routeur de voyage VPN de WireGuard est la solution idéale. Netflix a beau sévir contre le partage de mots de passe, ce qui a d’ailleurs permis de voir son nombre d’abonnés exploser, un peu d'ingéniosité en matière de réseau triomphe une fois de plus.

Source : @floflo530