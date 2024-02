Netflix est en train d'empêcher les abonnés actif de payer leur abonnement en passant par Apple. Il faut à la place payer directement la plateforme de streaming, avec les augmentations de prix qui vont avec.

Il y a plusieurs manières de payer son abonnement à la plateforme de streaming Netflix. Directement auprès d'elle bien sûr, mais aussi via votre fournisseur d'accès Internet ou PayPal. Il fut un temps où vous pouviez payer via l'App Store, jusqu'au jour où Netflix en a eu assez de reverser une partie de la transaction à Apple et à mis fin à cette possibilité. En revanche, cela ne concernait que les personnes n'étant pas encore ou plus abonnées. Si vous utilisiez déjà Apple Pay, rien ne changeait pour vous malgré la décision du géant américain. Il va plus loin désormais.

Certains internautes ont eu la désagréable surprise de constater que le prélèvement de leur abonnement Netflix réglé via Apple Pay ne passait plus. Sur X (Twitter), une utilisatrice raconte : “Netflix a cessé de fonctionner avec Apple Pay et ne m'a pas informé. Maintenant, je n'ai plus accès au prix mensuel de 9,99 $ que j'ai payé pendant des années et j'ai été facturée 31 $ jusqu'à ce que je reçoive un remboursement d'Apple“. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé.

Netflix force les abonnés actifs à ne plus payer en passant par Apple

Un représentant de Netflix, Momo Zhao, a confirmé aux équipes de The Verge qu'il s'agit bien d'un acte délibéré. Désormais, tous “les abonnés à l'offre Standard utilisant une méthode de paiement via iTunes” devront en utiliser une autre. Ce n'est pas sans conséquence. Comme le mentionne l'internaute citée plus haut, les personnes concernées vont devoir payer plus cher si elle souhaitent conserver l'accès à la plateforme. L'offre Standard est en effet passée à 15,49 $ depuis quelques temps déjà (13,49 € chez nous).

Lire aussi – Netflix aurait trouvé un nouveau moyen d’ajouter de la publicité sur sa plateforme

Pour le moment, seuls quelques pays sont concernés par ce changement et la France n'en fait pas partie. Rien n'indique que le principe sera étendu en Europe, même si on voit mal pourquoi Netflix se priverait de revenus supplémentaires. Peut-être que l'entrée en vigueur du Digital Markets Act européen le 6 mars 2024 empêchera la plateforme de supprimer un moyen de paiement existant.