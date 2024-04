Netflix utilise l’IA pour recréer le portrait d’une criminelle, où est la limite ?

Netflix se retrouve une nouvelle fois sous les feux des radars, cette fois pour avoir généré le portrait d’une criminelle par IA dans un de ses documentaires. Beaucoup se posent aujourd’hui la question de l’éthique derrière cette pratique. Fallait-il absolument illustrer cette dernière sous un angle flatteur ?

Ce n’est une surprise pour personne, l’intelligence artificielle générative a commencé à s’infiltrer dans la création de séries. Récemment, Disney ne s’est pas caché d’avoir utilisé ChatGPT pour écrire certains éléments dans sa série Save the Tigers. Mais les outils de génération d’images sont également plébiscités par les producteurs. HBO, par exemple, s’est laissé séduire en créant de toutes pièces certains décors de True Detective avec l’IA.

Ce n’est donc pas non plus une surprise de voir Netflix se prêter au jeu. Néanmoins, la plateforme a décidé d’aller un peu plus loin que ses paires, au point, peut-être, de franchir la limite. En effet, son récent documentaire Les Vérités de Jennifer a rapidement éveillé les soupçons des téléspectateurs suite à la diffusion de certains portraits. Mains étranges, dent anormalement longue, on retrouve toute la panoplie des erreurs communes des IA génératrices d’images.

Netflix est-il allé trop loin en recréant le portrait d’une criminelle avec l’IA ?

Cela suffit déjà à exaspérer nombre d’internautes. Mais cette fois-ci, c’est le contexte qui pose question, car Les Vérités de Jennifer n’est pas n’importe quel documentaire. Le film retrace l’histoire de Jennifer Pan, une adolescente canadienne ayant commandé le meurtre de sa mère en 2010. Or, il s’agit bien du portrait de Jennifer que Netflix a décidé de recréer par IA pour illustrer son documentaire.

Les images apparaissent environ à la 28e minute, lorsque la criminelle est décrite comme « pétillante, heureuse, confiante et très sincère ». Pour certains, cela flirte avec le moralement répréhensible. Utiliser l’IA pour représenter une personne réelle dans un documentaire soulève en effet des questions éthiques, bien que Netflix explique qu’il lui était impossible d’utiliser de véritables photos pour des raisons légales. Reste que montrer une criminelle responsable d’un événement tragique sous un angle flatteur pose question, alors que d’autres solutions existaient pour illustrer sa personnalité.

