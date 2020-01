Netflix : top 10 des meilleurs dessins animés du catalogue

Netflix regorge d’excellents dessins animés pour les petits ou les grands. Que vous soyez plutôt fan d’animés japonais, d’animation 3D ou de grosses productions américaines, le service de VOD a ce qu’il vous faut dans son catalogue. Voici notre sélection.

Le catalogue Netflix ne se résume pas à des séries comme Stranger Things, Jessica Jones ou Dark, ni à des films réservés aux adultes, comme Jessie ou The Dark Knight. On y trouve aussi des dessins animés pour enfants, comme Shrek ou les Minions, des animés originaires du Japon (parfois appelés Manga) et de grands classiques, comme Kirikou ou Tom & Jerry.

Pour accéder directement à des catégories comme dessins animés d’horreur ou dessin animés d’action, on vous conseille de vous servir de notre liste des codes secrets Netflix. Attention, on rappellera que des programmes disparaissent chaque mois du catalogue Netflix. Si l’un des dessins animés ci-dessous n’est plus disponible, le service de VOD a donc probablement été contraint de le supprimer pour des raisons de droit.

Les meilleurs films animés

Lego Movie – La Grande Aventure Lego

Bourré de références et de private joke pour adultes et connaisseurs, La Grande Aventure Lego conte les péripéties d’Emmet, un être ordinaire pris par erreur pour le « Spécial » (ou l’« Élu ») destiné à vaincre Lord Business, un dangereux méchant. Dans cette aventure haute en couleurs, on croisera notamment un Batman plus désopilant qu’à l’accoutumée.

7Seeds

Fans de manga, 7Seeds est pour vous ! Dans cette série animée, on découvre un monde apocalyptique (oui, encore un), ravagé par une pluie de météorites, comme à l’époque des dinosaures. Le gouvernement japonais avait conscience de la catastrophe à venir. Pour permettre à l’humanité de survivre, il a mis en place le projet « 7SEEDS », un groupe de jeunes élus placés en cryogénie et en sécurité.

La quadrilogie Shrek

Dans ce conte fée complètement revu, Shrek, un ogre vert qui vît dans les marais, tombe follement amoureux de la princesse Fiona. Dans cet univers si particulier, cet amour n’est pas à sens unique ! Les 4 films de la saga sont disponibles dans le catalogue Netflix.

Klaus

Un facteur paresseux appelé Jasper est muté dans une petite ville glaciaire. Sur place, le jeune homme va se lier d’amitié avec un mystérieux menuisier barbu du nom de Klaus. Un peu comme le Père Noël, il vit loin de tout dans un chalet rempli de jouets. Un superbe conte de Noël à savourer en fin d’année.

Bob l’Éponge, le film

Quand Mr Krabs est accusé à tort d’avoir dérobé la couronne du roi Neptune, Bob l’éponge et Patrick partent à la recherche du précieux bijou. Le long métrage reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série animée du même nom : de l’humour sous acide, des personnages originaux et des répliques aux petits oignons.

Tarzan

On ne présente plus Tarzan, le grand classique de Disney. Élevé parmi les gorilles, un jeune garçon grandit pour devenir un sauvage au grand coeur. Un jour, il tombe par hasard sur une expédition d’explorateurs, dont la jeune et jolie Jane. C’est presque instantanément le coup de foudre. Un film d’animation à voir et à revoir. Mention spéciale à la bande-son émouvante de Phil Collins.

Les meilleures séries animées

Minecraft : mode histoire

Depuis fin 2018, Netflix propose à ses abonnés de jouer à Minecraft : mode histoire, une série animée interactive dont vous êtes le héros. Comme dans Black Mirror Bandersnatch, vous allez devoir faire des choix tout au long de l’histoire. Chacun de vos choix a une influence sur le déroulement du récit et sur les aventures des personnages. Pour les connaisseurs, le jeu a été développé par le studio Telltale.

Ultraman

Ultraman, la série japonaise culte de 1966, a droit à son remake sur Netflix. Cette fois, c’est un jeune lycéen baptisé Shinjiro qui prend la relève, aidé par le gène hérité par son père, Shin Hayata,, le premier Ultraman. Exclusivement réalisée en images de synthèse, la série promet d’en mettre plein la vue.

One Punch Man

Dans cet animé japonais culte, Saitama, un jeune garçon désoeuvré et sans but, devient par la force du destin le super-héros le plus puissant au monde. Il est en effet capable de battre n’importe quel adversaire avec un seul coup de poing. Malheureusement, son manque de charisme et de ruse va l'empêcher d’être pris au sérieux.

Les Aventures de Tintin

Très fidèle aux albums d’Hergé, la série offre aux plus jeunes une porte d’entrée dans le monde de Tintin. On y retrouve tous les personnages des BD, comme le capitaine Haddock, Milou, les Dupont et Dupond et le professeur Tournesol. Les épisodes de la série rendent un bel hommage à des albums cultes comme Le Crabe aux Pinces d’Or, Les Bijoux de la Castafiore ou Le Temple du Soleil.

On espère que cette sélection vous aidera à occuper vos bambins ou votre prochaine soirée TV. Si vous avez aimé cet article, on vous invite à découvrir notre top des meilleurs films du catalogue Netflix et notre top des meilleures séries Netflix. Alors, quel dessin animé allez-vous regarder ce soir ?