Disney+ : Les Simpson seront diffusés dans leur format d’origine fin mai 2020

Disney+ diffusera Les Simpson dans leur format d’origine dès la fin du mois de mai 2020, annonce le service de streaming. Lors de son arrivée aux Etats-Unis en novembre dernier, Disney avait provoqué la colère des fans en adaptant les épisodes de la série animée au format 16:9. Le processus d’adaptation relègue en effet hors champs une partie des gags visuels de la série culte et déforme les personnages.

En novembre 2019, Disney+ débarquait en grande pompe aux Etats-Unis. Le service de streaming propose un vaste catalogue de séries, de films et documentaires. Parmi les séries phares disponibles sur la plateforme, on trouve notamment Les Simpsons, la série animée culte de Matt Groening. De sa création en 1989 à la fin de 2009, la série a été tournée dans le traditionnel format 4: 3. Les Simpsons ne sont en effet passés au format 16:9 qu’à la fin de la 20ème saison.

Pour son lancement américain, Disney+ a décidé d’adapter les 20 premières saisons du show aux nouveaux formats d’écrans télévisés. Le service a donc diffusé un contenu conçu en 4:4 en 16:9. Sans surprise, cette modification du ratio d’écran a saboté plusieurs gags visuels de la série. Pire : Disney a aussi élargi l’image afin de la faire rentrer coûte que coûte dans le format 16:9. Homer, Lisa, Flanders, Bart et consorts apparaissent alors élargis à l’écran.

La décision de Disney a rapidement provoqué la colère des puristes et des écrivains du show. Face à la grogne générée par le format 16:9, le groupe s’était exprimé dans un communiqué de presse. « Nous avons diffusé ‘The Simpsons’ au format 16:9 afin de garantir qualité visuelle et cohérence tout au long des 30 saisons » assurait Disney avant de promettre de corriger le tir dans les mois à venir.

Récemment, la firme américaine a finalement communiqué une date plus précise. « Nous apprécions la patience de nos fans et nous travaillons à la diffusion des 19 premières saisons (et une partie de la 20) des Simpsons en version 4: 3. Nous espérons y parvenir d’ici la fin mai » annonce le compte officiel de Disney+ sur Twitter. En clair, Disney+ proposera donc de regarder les épisodes dans leur format d’origine ou dans le format 16:9 adapté à votre téléviseur.

We appreciate our fans’ patience and are working to make the first 19 Seasons (and part of 20) of #TheSimpsons available in 4:3 versions on #DisneyPlus. We expect to accomplish this by the end of May.

— Disney+ (@disneyplus) April 2, 2020