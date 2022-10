Netflix, Disney+, Prime Video : les jeunes abandonnent les services de streaming pour TikTok

Après avoir délaissé la TV, il semble bien que les 15-24 ans se détournent aussi progressivement des plateformes de streaming comme Netflix, Disney ou Amazon Prime Video au profit des applications vidéo comme TikTok et YouTube. C'est en tout cas ce que révèle le dernier baromètre SVoD de Médimetrie/Harris Interactive publié en octobre 2022.

On le sait, depuis plusieurs années maintenant, les jeunes se sont détournés progressivement de la TV traditionnelle au profit des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. En janvier 2022, une étude de Médiamétrie a prouvé que les enfants consommaient bien plus de streaming qu'auparavant. Ainsi, les jeunes âgés entre 6 et 14 ans ont passé en moyenne 1 heure et 10 minutes devant la TV chaque jour en 2021 contre 1 heure et 28 minutes en 2022.

C'est moitié moins qu'en 2011, où les enfants regardaient la TV en moyenne 2 heures et 18 minutes par jour. Un autre rapport publié par Nielsen en août 2022 a confirmé cette tendance, assurant que les services de streaming ont représenté 34,8 % de l'utilisation en juillet 2022 aux Etats-Unis, suivis juste derrière par la TV (34,4 %).

Des chiffres qui pourraient donner raison au PDG de Netflix Reed Hastings, qui a prédit la mort de la télévision dans moins de 10 ans en lors de la présentation des résultats de la plateforme en juillet 2022. Néanmoins, cette domination des plateformes de streaming pourrait bien s'essouffler.

Les jeunes délaissent Netflix et le streaming pour TikTok et YouTube

D'après le dernier baromètre sur la consommation SVoD de Médiametrie/Harris Interactive publié en octobre 2022, les 15-24 ans sont de plus en plus nombreux à abandonner Netflix et consorts au profit des applications/réseaux sociaux vidéo comme YouTube ou TikTok.

Ainsi, on apprend notamment qu'ils étaient 1,17 millions à avoir regarder Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Salto ou un autre service chaque jour entre juillet et septembre 2022. Soit 400 00 de moins qu'au troisième trimestre 2021. Il s'agit d'une perte d'audience de 44% tout de même.

Par ailleurs, s'ils sont moins nombreux, les jeunes spectateurs passent également moins de temps sur ces plateformes. Entre 2020 et 2022, le temps moyen passé par les 15-24 ans sur les services de streaming a diminué de 45 minutes. Et comme dit plus haut, la popularité de TikTok et YouTube auprès des jeunes ne cessent de grimper.

En août 2022, une étude de l'institut américain Pew Research Center a prouvé que 95% des 13-17 ans utilisaient YouTube occasionnellement (19% quotidiennement), et 67% pour TikTok (15% tous les jours). Pour inciter les jeunes à revenir sur les plateformes de streaming, le lancement des formules avec publicités moins chères pourrait être une solution. Netflix a récemment dévoilé son nouveau forfait avec pubs à 5,99 € par mois qui sera disponible dès le 3 novembre 2022.

Source : Le Figaro