The Boys saison 4 : date de sortie, histoire, personnages… Tout ce que l’on sait

La saison 3 de The Boys sur Amazon Prime Video est désormais derrière nous… Mais que nous réservent les chasseurs de super-héros pour la saison 4 ? Voici tout ce que nous savons pour le moment.

Ça y est, la grande saison des nouvelles séries et des grands retours sur nos écrans est derrière nous. Beaucoup ont été déçus par certains nouveaux arrivants comme Ms Marvel, ou ont trouvé le retour de shows comme Umbrella Academy très… timide. Celle qui est loin d'avoir déçu et continue de donner à tous ses fans n'est autre que The Boys, qui a clôturé une saison 3 excellente sans décevoir les attentes des lecteurs de comics comme des simples spectateurs de la série. Amazon Prime Video a sa poule aux œufs d'or, et n'escompte pas la lâcher en si bon chemin. Si comme nous, vous attendez la saison 4 de The Boys avec impatience, voici toutes les informations que nous avons la concernant.

Quelle date de sortie pour The Boys saison 4 ?

Nous sommes encore au tout début du processus, aussi, il nous faudra faire preuve de patience. Amazon a bien évidemment renouvelé la série pour une saison 4 dès la fin de la saison 3. Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a indiqué que ses équipes étaient en phase d'écriture du scénario au cours du mois de juin 2022.

Aujourd'hui, nous pouvons voir sur les réseaux sociaux que les acteurs principaux de The Boys se réunissent progressivement à Toronto, où le tournage des épisodes se fait. Karl Urban, qui joue Billy The Butcher, a confirmé que la reprise du tournage était prévue pour la fin du mois d'août, le 22 précisément, mais il semble que certains autres acteurs aient déjà commencé. Chase Crawford (The Deep) et Antony Starr (Homelander) sont déjà sur place !

Just some people flyin, nothin else to see here pic.twitter.com/BpseYJCqQs — THE BOYS (@TheBoysTV) August 13, 2022

Tout cela pour dire que si l'on suit les calendriers habituels des grandes productions de la sorte, nous pouvons tabler sur une sortie de la saison 4 de The Boys au plus tôt en fin 2023, mais sûrement au début de l'année 2024. Courage !

Quels personnages seront dans la saison 4 ?

Pour le moment, nous n'avons pas vraiment eu mot de nouveaux acteurs ajoutés au casting de The Boys. Nous pouvons donc nous attendre au retour de Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Colby Minifie, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capone et Cameron Crovetti dans leurs rôles respectifs.

Jensen Ackles, qui joue Soldier Boy dans la saison 3, ne devrait a priori pas faire partie du lot… pour le moment. Eric Kripke a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas de si tôt, même si le personnage n'est pas mort et devrait refaire une apparition avant la fin de la série. Il est tout simplement sur le banc.

Il est intéressant de noter que si le Black Noir que nous connaissions jusque là est mort, ce n'est pas le cas du super héros. La combinaison ultra sophistiquée sera reprise par l'acteur Nathan Mitchell dans la saison à venir, mais nous ne connaissons pas encore ce qu'il adviendra du personnage en lui-même.

Quel scénario aura la saison 4 de The Boys ?

Eric Kripke nous a déjà donné les grandes lignes de ce qu'il adviendra du scénario de la série sur la saison 4 via plusieurs interviews pour TVLine et Entertainment Weekly.

Nous en avons vu les prémisses dans la saison 3 de la série, et la saison 4 va en jouer : le monde sera divisé en deux camps opposés. Pour raccourcir, on pourrait dire qu'il y aura le camp Homelander contre le camp Starlight.

Dans les précédentes saisons, Starlight s'est séparée de ses liens familiaux, de sa foi, et s'est levée contre les Seven de Homelander publiquement. Avec le départ de Maeve, elle a perdu son dernier modèle et est désormais totalement indépendante et autonome.

Homelander de son côté est sorti victorieux de la saison 3. Il sera libre de reformer les Seven à son image, ce qui va être un point central du début de la saison. Surtout, il a désormais sous son aile Ryan, dont le petit sourire face à l'assassinat d'un supporteur de Starlight à la fin de la dernière saison dit tout ce qu'il faut dire sur son avenir.

C'est aussi sur ce point que la saison 4 devrait s'orienter. La bataille entre Butcher et Homelander sera toujours plus violente alors que le premier a toujours sa promesse à tenir et un enfant à protéger. Mais veut-il encore seulement l'être ? Le problème est que les pouvoirs du petit garçon sont semblables à ceux de Homelander. S'il s'alliait à lui, la montée d'une dictature sans précédent serait presque inévitable.

N'oublions pas non plus que Butcher est désormais proche de la mort. Les parallèles entre sa relation avec son propre père, vu malade au cours des saisons précédentes, et sa situation dans la saison 4 sont faciles à tracer. On espère que cette fois-ci, il ne refera pas la même erreur. Quant à Hughie, il devrait lui aussi subir le contrecoup de son utilisation du V temporaire, bien qu'à une échelle moindre. De son côté, c'est sûrement sa relation avec Annie qui sera chamboulée plus encore par les futurs épisodes.

Y aura-t-il un crossover avec The Boys Gen V ?

The Boys Gen V, ou The Boys Varsity, est un spin-off de la série prévu pour une série au cours de l'année 2023. Elle doit normalement s'intercaler dans le monde de la série entre la saison 3 et la saison 4, et se déroulera dans une université gérée par Vought International, où les héros doivent survivre à la manière d'un Hunger Games.

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

À ce titre, Eric Kripke a déclaré que celle-ci reprendrait certains des enjeux politiques et culturels déjà mis en avant sur la saison 3 de The Boys, mais devrait également mettre en place des éléments d'intrigue qui seront repris au cours de la saison 4. C'est particulièrement l'élément politique, avec la tenue des élections présidentielles dans le monde de The Boys, qui devrait être mise en avant. À ce titre, on s'attend à ce que Victoria Neuman joue un rôle important dans cette histoire, elle qui est désormais alliée à Homelander.