Les enfants regardent plus Youtube et Netflix que la télé traditionnelle

Une étude de Mediametrie affirme que les enfants regardent davantage les programmes en streaming ou en VOD que la télévision dite traditionnelle. Ils sont de moins en moins longtemps devant la télévision. Et ils sont de moins en moins nombreux. En revanche, le temps passé devant un écran continue d’augmenter.

La consommation de contenus audiovisuels a bien changé en 10 ans. Grâce à l’amélioration des débits des connexions Internet fixes et mobiles, regarder des programmes autrement qu’en direct est devenu beaucoup plus simple. Cela a commencé avec les programmes en replay (ou télévision de rattrapage). Et cela continue avec les plates-formes de streaming comme YouTube, Netflix, Disney+ ou Prime Video. La télévision se consomme de façon « délinéarisée », c’est-à-dire indépendamment de la grille des programmes des chaînes.

En outre, la télévision n’est plus le seul écran pour regarder un film, une série ou un documentaire. La tablette a remplacé la télévision secondaire de la chambre. L’ordinateur portable s’installe là où un téléviseur ne peut s’incruster. Et les smartphones, où tous les services (Replay, VOD, streaming, SVOD) sont disponibles, accompagnent les néo-téléspectateurs. Plus rares sont donc les moments où la télévision est allumée.

Les enfants passent moitié de moins de temps devant la télé en 2021 qu'en 2011

Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes. Selon un baromètre de Mediametrie, les enfants âgés de 6 à 14 heures ont passé en moyenne 1 heure et 10 minutes devant la télévision chaque jour en 2021. C’est 18 minutes de moins par rapport à 2020. C’est moitié moins par rapport à 2011, quand les enfants regardaient la télévision en moyenne 2 heures et 18 minutes par jour. Selon Publicis Media, 74 % des enfants étaient tous les jours devant la télévision en 2012, contre 56 % seulement en 2021. Il y a un an, nous rapportions que l'âge moyen des téléspectateurs augmentaient. Cela se confirme encore ici.

Moins de télévision en direct donc. Et plus de télévision du tout même. Mais toujours collé aux programmes audiovisuels. Et de plus en plus. Selon une étude de M6 réalisée en 2021, les enfants ont passé en moyenne 4 heures et 30 minutes devant un écran à regarder des vidéos. Soit un quart d’heure de plus qu’en 2020. Les programmes en direct représentent 1 heure et 55 minutes de ce temps. Le reste (2 heures et 35 minutes), c’est du streaming, comme YouTube, et de la SVOD ou du Replay. Le délinéarisé a donc largement pris le pas sur le live.

Ils sont en outre de plus en plus nombreux sur ces services : 76 % en 2021, contre 41 % en 2019. Nous suspectons que les changements dans les modes de consommation des parents durant les confinements depuis mars 2020 a également précipité cette envolée.

Source : Les Echos