YouTube reste loin devant TikTok chez les adolescents, contrairement aux idées reçues

La croyance populaire veut que TikTok ait tout rasé sur son passage en devenant le réseau social le plus populaire chez les plus jeunes. Or, une récente étude du Pew Research Center révèle qu’il n’en est rien. Malgré sa longévité, c’est bien YouTube qui reste en tête dans cette tranche d’âge, bien que son concurrent se soit hissé à la seconde place du classement.

Depuis l’arrivée de TikTok sur le marché des réseaux sociaux, les comparaisons avec les autres réseaux sociaux fusent de tous les côtés. Il faut dire que l’application chinoise a complètement chamboulé l’écosystème pourtant stable depuis des années, en gagnant des millions d’utilisateurs en un temps record. Vidéos obligent, YouTube a rapidement été mis dans le viseur de TikTok.

Les deux plateformes ont souvent été comparées, soit lorsqu’elles s’imitent l’une l’autre, soit lorsqu’elles se dépassent à tour respectif dans certains domaines. Reste que TikTok n’a jamais réussi à détrôner YouTube, même en franchissant le cap du milliard d’utilisateurs. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que les internautes les plus jeunes se retrouvent tous sur la plateforme chinoise. Mais est-ce vraiment le cas ?

YouTube est toujours plus populaire que TikTok, même chez les jeunes

Hé bien, pas vraiment. C’est en tout cas ce qu’affirme la dernière étude de l’institut américain Pew Research Center, qui a étudié les usages des 13-17 ans en matière de réseaux sociaux. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, YouTube reste grand gagnant de la course, loin devant ses concurrents. Selon l’étude, ils sont 95 % dans cette tranche d’âge à s’être déjà rendu sur YouTube, et 19 % l’utilisent de façon régulière.

TikTok, de son côté, ne peut pas se vanter d’obtenir les mêmes scores. En effet, même l’application reste bon deuxième, elle n’affiche que 67 % d’adolescents ayant déjà essayé la plateforme, et 15 % qui s’y rendent régulièrement. Un élément crucial est toutefois à prendre en compte. À l’inverse de YouTube, installé depuis des années, TikTok est encore une application relativement jeune. Son explosion au sein du podium est donc particulièrement remarquable.

En effet, on ne peut pas en dire autant des autres réseaux sociaux. Instagram et Snapchat tiennent encore la route avec respectivement 62 % et 59 % d’utilisateurs occasionnels, tandis que Facebook dégringole complètement avec seulement 32 % d’utilisateurs occasionnels. En 2014, ils étaient 71 %. Enfin, les adolescents sont 18 % à admettre qu’il leur serait très difficile de se couper entièrement de réseaux sociaux.