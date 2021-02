Comparatif service de streaming musical : Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, quel est le meilleur ?

Le marché de la musique est en pleine mutation depuis quelques temps maintenant. iTunes est passé par là, et nous a fait ranger les CD dans des cartons pour profiter de la musique dématérialisée. Aujourd’hui c’est l’achat à l’unité qui est remis en question avec l’essor des services de streaming musical, qui permettent d’écouter tous les titres en illimité. Entre Spotify, Deezer, YouTube Music et Amazon Music, lequel faut-il choisir ? Réponse.

Gratuites ou payantes, en qualité MP3 ou FLAC, les offres sont de plus en plus nombreuses. A tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. Spotify, Apple Music et Deezer dominent le marché, mais d’autres services existent et commencent à tirer leur épingle du jeu. Pour vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux, voici un tour d’horizon des services de streaming musical.

Spotify : le leader incontesté

Qui ne connaît pas Spotify ? C’est le leader sur le marché du streaming musical. Sorti en 2008, il compte aujourd’hui 50 millions d’utilisateurs au service premium, dont plus de 700 000 en France. La force de Spotify c’est son catalogue impressionnant et totalement gratuit, à condition d’accepter la publicité. Moyennant un abonnement de 9,99€/mois, fini la publicité. Et vous pouvez profiter de l’écoute hors-ligne. Il est même possible de mélanger votre propre bibliothèque musicale aux titres présents sur Spotify en l’important dans le service.

Celui-ci s'est d'ailleurs désormais aligné sur ses concurrents et propose une offre familiale à 154,99 euros par mois, permettant à 6 membres d'une famille de profiter d'un abonnement illimité. De quoi le rendre d'autant plus attirant. Pour l’utiliser, plusieurs possibilités : le logiciel à installer sur votre ordinateur, l’application pour mobile et tablette, ou la version web. Et Spotify se révolutionne avec Spotlight, un podcast 2.0 avec des images et des vidéos !

Sachez aussi que pour le côté social de l’application (partage de morceaux avec vos amis) Spotify se sert de votre compte Facebook (cela peut en déranger certains). Vous poussez aussi partager ce que vous écoutez sur votre compte Twiter, Tumblr ou via Skype et Messenger en seulement quelques clics. Enfin, malgré son catalogue très complet, certains classiques ne sont pas disponibles.

L'un des gros atouts de Spotify c'est qu'il est disponible sur la plupart des appareils. Vous pourrez par exemple écouter vos playlists préférées sur votre Playstation 4, sur votre Xbox One et vous aurez même le droit de vous servir de votre smartphone et de votre tablette comme d'une télécommande, à condition d'être connecté au même réseau wifi.

Spotify est truffé de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques qu'agréables. Très simple d'utilisation, il devrait convenir à la plupart des utilisateurs, même dans sa version gratuite. On appréciera surtout ses nombreuses playlists et la possibilité de les partager aisément entre amis, que ce soit sans l'appli ou au sein de Facebook Messenger.

Qualité du son

Sur Spotify, si vous disposez d’un matériel d’écoute performant, sachez que les flux audio sont compressés. Avec une offre gratuite, vous ne pourrez écouter votre musique qu’à un taux de 160 kbits/s, avec l’abonnement Premium à 9,99€/mois, vous pourrez atteindre au maximum un taux de 320 kbits/s. Si votre équipement est standard, la qualité du son ne devrait pas vous déranger outre mesure. A vrai dire, les oreilles les moins attentives ne devraient même pas percevoir la différence.

Playlist Découvertes de la semaine et autres Mix personnalisés

L'un des atouts du service, ce sont ses playlists personnalisées Découvertes de la semaine et Daily Mix. Ces dernières sont construites à partir de votre profil d'écoute – autrement dit les morceaux que vous aimez écouter. Elles sont pour partie assemblées automatiquement et via des intervenants humains, ce qui en fait des playlists de grande qualité qui vous feront découvrir toujours plus de musique !

Prix

Il existe plusieurs offres Spotify :

Gratuite : écoute en mode aléatoire de la playlist ou de l’artiste de votre choix / avec publicité / 160 kbits/s

écoute en mode aléatoire de la playlist ou de l’artiste de votre choix / avec publicité / 160 kbits/s Etudiant 4,99€ / mois : écoute illimitée et mêmes options qu'en Premium

écoute illimitée et mêmes options qu'en Premium Premium 9,99 € / mois : écoute illimitée sans publicité à 320 kbits/s et avec possibilité d’écouter la musique hors-ligne sur smartphone et tablette / import MP3

écoute illimitée sans publicité à 320 kbits/s et avec possibilité d’écouter la musique hors-ligne sur smartphone et tablette / import MP3 Duo Premium 12,99 € / mois : écoute illimitée sans publicité à 320 kbits/s et avec possibilité d’écouter la musique hors-ligne sur smartphone et tablette / import MP3 – illimité pour deux personnes

: écoute illimitée sans publicité à 320 kbits/s et avec possibilité d’écouter la musique hors-ligne sur smartphone et tablette / import MP3 – illimité pour deux personnes Famille 15,99 € / mois : écoute illimitée pour 6 membres d'une famille vivant sous le même toît

Actuellement, les utilisateurs qui n'ont jamais essayé Spotify Premium peuvent bénéficier du service gratuitement pendant 3 mois ! Une bonne occasion de se faire votre propre opinion !

Deezer : le frenchie

Deezer, c’est l’outsider français qui commence à cartonner à l’international. Il propose un catalogue très complet avec 43 millions de titres. Comme Spotify, Deezer propose plusieurs formules. Lancé un an plus tôt, en 2007, Deezer était d’abord totalement gratuit. Aujourd’hui vous aurez le choix parmi les diverses offres pour profiter du catalogue quasiment aussi complet que celui de Spotify.

Comme pour Spotify, vous pourrez télécharger un logiciel Deezer pour votre ordinateur. Une version web existe aussi et évidemment une application pour smartphone et tablette. Pour l’interface, même constat. Si vous êtes habitués à un autre service, il sera difficile de vous y retrouver au début mais ça ira par la suite.

Lire également : Deezer envisage des forfaits à 5 euros par mois

Qualité du son

Comme Spotify, Deezer propose plusieurs qualités de son. Gratuitement vous aurez droit à 160 kbits/s alors que sur la version à 9,99€/mois vous profiterez de 320 kbits/s. Il existe aussi une version exclusive aux acheteurs d’enceintes Sonos : un abonnement à 19,99€/mois pour écouter sa musique en FLAC à 1411 kbits/s.

Prix

Comme Spotify, Deezer propose plusieurs formules dont une gratuite. En voici les détails :

Gratuit : écoute illimitée sur tablette et ordinateur / playlist et radios illimitées sur mobile / publicité / 128 kbits/s

écoute illimitée sur tablette et ordinateur / playlist et radios illimitées sur mobile / publicité / 128 kbits/s Premium+ à 9,99€/mois : écoute illimitée sur tous les supports / écoute hors-connexion / pas de publicité / import des MP3 / 320 kbits/s

écoute illimitée sur tous les supports / écoute hors-connexion / pas de publicité / import des MP3 / 320 kbits/s Famille à 14,99€/mois : écoute illimitée pour 6 membres d'une famille.

écoute illimitée pour 6 membres d'une famille. HiFi à 19,99€/mois : C’est une offre qui s’adresse aux audiophiles à la recherche d’une qualité optimale. Avec cette offre vous pourrez profiter de certains titres en FLAC, soit 1411 kbits/s.

Actuellement, les utilisateurs peuvent tester Deezer Premium gratuitement pendant 30 jours ! Une bonne occasion de se faire sa propre opinion !

Tidal : par des artistes pour des artistes

Tidal, c’est le petit nouveau qui a fait grand bruit ces derniers temps. Racheté par Jay-Z, la vocation de Tidal est de reverser davantage de droits aux artistes qui ont choisi cette plateforme pour promouvoir leur musique. En conséquence, certains titres de Jay-Z ou Beyoncé sont disponibles en exclusivité sur la plateforme.

Lire aussi : Tidal, le service de streaming de musique par les artistes pour les artistes

Comme Deezer et Spotify il est disponible en version web. La plateforme propose 40 millions de titres, et donne aussi accès à des clips. La différence par rapport à ses concurrents c’est que sur Tidal, il faut obligatoirement s’abonner pour pouvoir avoir accès au service, même si vous pouvez d'abord le tester pendant un mois. Son interface est très proche de celle de Spotify, on s’y méprendrait presque. C’est sombre, sobre, et la disposition est plus ou moins la même.

Qualité du son

Le gros point distinctif de Tidal est la qualité du son. On peut écouter tous les sons en FLAC mais l’abonnement atteint alors des sommets. Et pour écouter des musiques en FLAC, il faut les écouteurs (ou le casque) et les enceintes qui vont avec. Petite originalité, Tidal propose aussi du streaming vidéo pour regarder les clips et là encore on a droit à la HD.

Prix

Contrairement à ses concurrents Tidal ne propose donc pas de version gratuite. Néanmoins, vous pouvez faire un essai gratuit pendant 30 jours. Comme vous vous en rendrez compte, Tidal est un peu plus onéreux que ses concurrents, surtout si vous vous abonnez à une offre HiFi. Du reste, les tarifs sont sensiblement les mêmes.

Premium à 9,99€/mois : qualité de son standard / vidéos HD

qualité de son standard / vidéos HD Premium Famille à 14,99€/mois : pour un abonnement premium pour 5 membres

: pour un abonnement premium pour 5 membres Premium Etudiant à 4,99€/mois : pour un abonnement premium

HiFi à 19,99€/mois : musique en FLAC / vidéos HD

musique en FLAC / vidéos HD HiFi Famille à 29,99€/mois : pour un abonnement pour 5 membres

pour un abonnement pour 5 membres HiFi Etudiant à 9,99€/mois : pour un abonnement

SoundCloud

Avant d’être un service de streaming musical à part entière, SoundCloud était la plateforme préférée des artistes et des dénicheurs de talents. Rapidement devenue une référence avec pas moins de 250 millions d’utilisateurs en 2013, SoundCloud a dû faire face aux plaintes des majors qui estimaient que le service diffusait de la musique sans en détenir les droits d’auteurs. La puissance des majors est à deux doigts de faire définitivement disparaître SoundCloud lorsque l’entreprise parvient à trouver une solution.

Comme les autres, elle a fini par négocier avec les maisons de disque pour proposer une offre payante. L'atout de SoundCloud Go est son aspect réseau social. Un système de followers est en place avec des re-post qui permettent d’interagir avec les autres utilisateurs. Seul point faible par rapport à la concurrence, aucune offre famille n’est disponible. L’interface est simple et efficace. Claire et sans fioritures, c’est vraiment très agréable.

Vous pouvez en profiter sur la version web sur votre ordinateur ou sur l’application pour smartphone et tablette.

Qualité du son

Comme Spotify et Deezer, Soundcloud propose plusieurs qualités de son. La formule à 5,99€/mois propose une qualité standard alors que l'offre Go+ améliore un peu tout ça.

Prix

A l'origine gratuit, SoundCloud a dû suivre la tendance pour ne pas sombrer. Ainsi, deux formules sont proposées :

SoundCloud Go pour 5,99€/mois : 120 millions de titres dans la qualité standard

120 millions de titres dans la qualité standard SoundCloud Go+ pour 9,99€/mois : 150 millions de titres et une meilleure qualité audio

Napster : Spotify en moins bien

Napster a fait son grand retour en Europe après des années de disparition. Ce qui était à l’origine un service de téléchargement illégal est devenu une offre de streaming musical légale. Comme Tidal, Napster n’est disponible qu’en version payante. La différence c’est qu’il ne propose qu’une qualité d’écoute standard. L’interface est sympa, c’est fluide, épuré. Et le catalogue est plutôt complet. Le problème avec Napster c’est qu’il ne propose pas réellement de point distinctif.

Napster, c’est un peu un Spotify moins complet, au même tarif. Un peu dommage. En fait, le service est intéressant pour les abonnés SFR qui peuvent profiter de ce service gratuitement avec certaines offres Carré.

Qualité du son

Napster ne propose qu’une formule avec la meilleure qualité MP3, à 320 kbits/s.

Prix

Une seule offre disponible à 9,95€/mois. Comme pour les autres services de streaming musical, vous aurez droit à une période d'essai gratuite de 30 jours.

Google Play Music

Evidemment, on ne peut pas parler de streaming musical sans parler de Google Play Music. Le géant de Mountain View a lui aussi développé son offre. Elle se veut aussi très simple, avec une version gratuite assez complète et une version payante proposant des fonctionnalités supplémentaires en version web et sur mobile. L’interface est digne des services de Google : simple et épurée. Vous pouvez importer votre propre bibliothèque musicale, en profiter sur tous vos appareils, avec ou sans publicité selon l’offre choisie.

Google Music All Access est la meilleure offre. Petite cerise sur le gâteau : Google Play Music va vous proposer des titres musicaux en fonction de votre géolocalisation ainsi que du moment de la journée. Le catalogue figure parmi les plus complets du marché, que vous soyez fan des grands classiques ou que vous préfériez les nouveautés. Les experts en musique de Google vous concoctent aussi des playlists adaptées à votre humeur, disponibles uniquement en version payante.

Qualité du son

Google n’a pas encore franchi le pas de la musique en haute définition. On peut néanmoins profiter d'une qualité MP3 à 320 kbits/s.

Prix

Comme dit plus haut, Google Music propose deux formules :

Gratuite : accès à un catalogue plus limité que sur la version payante / publicités / import de la bibliothèque

accès à un catalogue plus limité que sur la version payante / publicités / import de la bibliothèque All Access à 9,99€/mois : catalogue complet sur tous vos appareils / import de la bibliothèque / sans publicités / recommandations personnalisées

catalogue complet sur tous vos appareils / import de la bibliothèque / sans publicités / recommandations personnalisées Offre famille à 14,99€/mois: accès illimité pour 6 membres d'une famille (adresse Gmail à l'appui)

YouTube Music

On ne sait pas encore exactement combien de temps Google Play Music va survivre, mais il pourrait bientôt disparaître pour laisse place à YouTube Music, disponible en France depuis le 18 juin 2018. D'ailleurs, les abonnés Google Play Music ont automatiquement accès à la formule payante de YouTube Music, signe que la firme de Cupertino souhaite convaincre ses utilisateurs d'effectuer la migration.

La formule gratuite offre à peu près les mêmes fonctionnalités que le YouTube normal, mais avec une interface mieux pensée pour la musique. En payant 9,99 euros par mois, on a par contre le droit à la suppression de la publicité, l’écoute en arrière-plan, le mode hors-connexion et le mode audio. Un essai gratuit de 3 mois à YouTube Music est proposé sous certaines conditions.

Qualité du son

Il s'agit pour le moment d'un point faible de YouTube Music par rapport à la concurrence. L'application propose une qualité audio maximale de 256 kbits/s, c'est donc inférieur à Google Play Music. Une prochaine mise à jour devrait apporter de meilleures performances sonores, mais à la mi-juin 2018, c'est assez décevant de ce côté là.

Prix

En ce qui concerne les tarifs, on a ici trois possibilités :

Gratuite : l'interface YouTube Music mais avec de nombreuses limitations et la présence de publicités

l'interface YouTube Music mais avec de nombreuses limitations et la présence de publicités 9,99€/mois : catalogue complet (avec concerts et lives) / écoute en arrière-plan / mode hors-connexion / mode audio (sans clip ou vidéo) / pas de publicité

catalogue complet (avec concerts et lives) / écoute en arrière-plan / mode hors-connexion / mode audio (sans clip ou vidéo) / pas de publicité 11,99€/mois : avec YouTube Premium en plus

: avec YouTube Premium en plus Famille à 14,99€/mois : accès illimité pour 6 membres d'une famille

Apple Music : un service complet et une offre pour la famille

Si vous êtes équipé de nombreux appareils sous iOS, comme des iPhone ou des iPad et surtout un HomePod, Apple Music risque de s'imposer facilement comme le choix idéal, tant le service est parfaitement intégré à l'écosystème de la marque. Vous pourrez d'ailleurs contrôler Apple Music grâce à Siri. Avant de vous abonner à Apple Music, Apple vous permet même de tester gratuitement le service pendant 3 mois.

Cerise sur le gâteau : sur votre iPhone, votre iPad ou votre Apple Watch, il s'agit d'une application installée par défaut. Contrairement à ce que certains avançaient, Apple Music ne révolutionne pourtant pas le marché, mais la firme a réussi à proposer un service qui réunit tout ce que les autres font de mieux. Ainsi, on retrouve par exemple une sorte de réseau social intégré avec Connect. Les utilisateurs peuvent suivre leurs artistes favoris et avoir accès à des contenus exclusifs.

Autre nouveauté, inspirée de Netflix : My Music. Cette fonction qui repose sur un système de recommandation regroupe les musiques susceptibles de plaire à l'utilisateur selon ses goûts et la musique qu'il écoute régulièrement. Enfin, Apple propose une radio sur son service de streaming musical baptisée Beats One. Elle émettra depuis Los Angeles, New York et Londres. Une sorte d'offre gratuite de musique puisqu'il n'y aura pas besoin d'être abonné pour profiter de Beats One.

En revanche l'utilisateur ne pourra pas choisir ses titres, c'est une vraie radio avec des animateurs. Le gros point noir d'Apple Music, en plus de l'absence d'une offre gratuite, c'est qu'il n'existe aucune version pour le web : pas la moindre interface destinée à être ouverte avec un navigateur web. Pour utiliser Apple Music sur PC ou sur Mac, vous allez devoir passer par iTunes. Du côté des défauts, on notera aussi une interface peu intuitive et un peu trop chaotique.

Contrairement à son habitude, Apple n'a malheureusement pas fait dans la simplicité. Le mode hors ligne est également de la partie et on a droit à un catalogue de 30 millions de titres pour le moment. Certains artistes ont préféré rester uniquement sur iTunes. Au fil du temps, le catalogue de musiques disponibles a pris beaucoup d'ampleur, même si certains font toujours de la résistance face à Apple Music.

En savoir plus : Apple Music est officiel, découvrez-le en détail !

Qualité du son

Apple qui se veut pourtant être une marque haut de gamme n'a fait aucun effort en terme de qualité de son. Les musiques disponibles sur Apple Music sont donc disponibles au format MP3 mais en 256 Kb/s, c'est inférieur au standard de 320 Kb/s que l'on observe chez les concurrents. Si vous avez l'oreille musicale, vous feriez bien d'opter pour un autre service de streaming.

Prix

Contre toute attente, Apple propose des prix qui peuvent s'avérer plus intéressants que les concurrents.

Individuel à 9,99€/mois : accès à un catalogue plus limité que sur la version payante / publicités / import de la bibliothèque

accès à un catalogue plus limité que sur la version payante / publicités / import de la bibliothèque Étudiant à 4,99€/mois : pour un abonnement standard

Familial à 14,99€/mois: accès illimité pour 6 membres d'une famille

Petite spécifité d'Apple Music, il est possible de s'abonner directement pour une année complète. A 99€, cette offre s'impose comme la moins chère du marché. Elle ne coûte au final que 8,33/mois. Enfin, même si la firme de Cupertino se refuse à adopter un modèle freemium, elle propose tout de même un accès à sa radio Beats One gratuitement. La radio diffuse des sons toute la journée avec des animateurs aguerris pour se charger des transitions.

Qobuz : la qualité a un prix

Amateurs de sons en haute définition, Qobuz est pour vous. Mais attention, la qualité a un prix. Qobuz est sans aucun doute le service de streaming musical pour les audiophiles. Alors que la plupart des autres services sont loin d’atteindre une qualité de son optimale, Qobuz a choisi de se différencier sur ce point. Son offre est variée, il y en a là encore pour tous les goûts. Je détaillerai les tarifs plus bas. L’interface de Qobuz est plutôt intuitive.

Pour en profiter, il faudra soit se rendre sur la version web du service, soit télécharger une application pour mobile et tablette. Le catalogue est très complet puisqu’il contient les titres des majors mais aussi des sons de labels indépendants. Je vous l’ai déjà dit, Qobuz c’est le service pour les fous de musique.

Qualité du son

Encore une fois, sur Qobuz c’est la qualité qui prime. Vous aurez le choix entre plusieurs offres dont une qui propose le téléchargement en Hi-Res, la meilleure qualité audio disponible à ce jour.

Une offre basique vous permettra de profiter du streaming en qualité MP3 mais la meilleure qualité qui soit pour du MP3 soit 320 kbits/s. D’autres offres proposent l’écoute en FLAC 16 bits, ce qu’aucune offre de streaming ne propose à ce jour.

Prix

Qobuz a fait le choix d’une offre variée. Et si la qualité a un prix, il ne faut pas forcément se ruiner pour y accéder. Les tarifs varient de 9,99€/mois à 349,99€/an, quand même. A ce prix il faudra en plus avoir du matériel adapté, évidemment.

Premium à 9,99€/ mois : offre standard pour un seul compte

: offre standard pour un seul compte Hi-Fi à 19,99€/mois : tout le service en Flac 16 Bit

: tout le service en Flac 16 Bit Sublime à 219,99€/an : tout le service en Flac 16 Bit et téléchargement Hi-Res à prix spécial

: tout le service en Flac 16 Bit et téléchargement Hi-Res à prix spécial Sublime+ à 349,99€/an : streaming Hi-Res illimité et téléchargement Hi-Res à prix spécial

Sachez que tous les cas, vous pourrez opter pour une offre annuelle, qui vous fait économiser de l'argent. Avant de devoir mettre la main au portefeuille, vous aurez droit à une courte période d'essai gratuit de 15 jours.

Amazon Music Unlimited

Très similaire dans son fonctionnement et ses tarifs au reste du marché, Amazon Music se montrera surtout intéressant pour les personnes qui bénéficient déjà d'un abonnement Amazon Prime. D'un point de l'interface, on reste dans du très convenu et du très classique. Si vous vous servez déjà régulièrement de Spotify ou d'un autre service de streaming, vous devriez vous y acclimater rapidement. Comme sur Spotify, Amazon propose un agréable système de recommandations et de playlists.

Mais le service ne brille pas par son originalité. Amazon Music Unlimited ressemble exactement à n'importe quel autre service de streaming musical. Son seul atout majeur c'est justement d'appartenir à Amazon. On peut donc imaginer à l'avenir une interaction entre vos achats sur le site et vos playlists, ou avec Amazon Prime Video. Et nul doute que le service d'Amazon est appelé à évoluer et à devenir, au fil du temps, un meilleur concurrent de Spotify.

A noter qu'il existe depuis le 6 juin 2018 un service Amazon Music directement inclus dans l'abonnement Amazon Prime. Pour en profiter, il n'y a donc aucun supplément à payer si l'on est déjà Prime. Bien sûr, l'offre n'est pas aussi conséquente qu'avec Amazon Music Unlimited. “Seulement” deux millions de titres sont disponibles avec cette formule, et l'utilisateur est limité à 40 heures d'écoute sans publicité par mois. Cela peut constituer une alternative à moindre frais pour les moins exigeants. Une offre 100% gratuite et financée par la pub devrait bientôt débarquer en France.

Qualité du son

Avec un abonnement à Amazon Music Unlimited, vous pourrez écouter votre musique en haute qualité sur n'importe quel appareil. C'est quoi la qualité maximale chez Amazon ? De ce côté là aussi, Amazon copie Apple et Spotify avec une qualité d'écoute maximale de 320 kbits/s. Rien de neuf ici non plus.

Prix

Amazon propose des tarifs identiques à ceux de la concurrence. Comme vous l'aurez compris, Amazon Music Unlimited est un choix intéressant si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime. Il est possible de tester le service gratuitement pendant 30 jours.

offre individuelle : 9,99€/mois ou 99€/an si vous êtes déjà membre d'Amazon Prime. En choisissant de payer à l'année, vous économiserez jusqu'à 2 mois. Avec cette offre, vous avez droit à l'écoute hors connexion et sans publicité.

ou 99€/an si vous êtes déjà membre d'Amazon Prime. En choisissant de payer à l'année, vous économiserez jusqu'à 2 mois. Avec cette offre, vous avez droit à l'écoute hors connexion et sans publicité. Offre famille : 14,99€/mois ou 149€/an pour 6 membres de la même famille.

Alors que vous soyez audiophile ou non, vous devriez trouver votre bonheur parmi toutes ces offres. Bien sûr rien ne vous empêche de vous faire un petit plaisir de temps en temps avec un bon vinyle ou un petit CD bien sympa. N'oubliez pas non plus que, si vous choisissez un service où la qualité audio est optimale, il est indispensable de disposer d'un équipement haut de gamme, que ce soit un casque, des ears ou une enceinte.