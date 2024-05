The Boys : la saison 4 dévoile enfin sa date de sortie, c’est pour bientôt !

Les fans l’attendaient avec impatience : Amazon Prime Video a enfin révélé la date de sortie pour la saison 4 de The Boys. Bonne nouvelle : celle-ci arrivera bien plus tôt qu’on aurait pu le penser. Il ne reste plus qu’à attendre le premier trailer pour savoir à quoi s’attendre.

Deux ans que la saison 4 de The Boys se fait attendre. Il faut dire que Prime Video tient là ce qui est sans doute sa série la plus appréciée de tous les temps, bien que Fallout commence sérieusement à lui faire de la concurrence. D’autant que la saison 3 s’est terminée de manière assez dramatique — attention, spoilers — avec une nette victoire de Homelander qui ne laisse présager rien de bon pour nos héros et le reste du monde.

Bref, en se référant au rythme de sortie habituel des saisons de The Boys, on s’attendait à bientôt avoir des nouvelles d’Amazon concernant la prochaine fournée d’épisodes. C’est désormais chose faite. Comme à son habitude, la firme s’est emparée de X (Twitter) pour annoncer la bonne nouvelle. Allez, encore un peu de patience : la saison 4 de The Boys arrive le 13 juin prochain.

Prime Video annonce enfin la saison 4 de The Boys

Pas encore de trailer à l’horizon en revanche. Mais au vu de la date relativement proche annoncée par Prime Video, cela ne saurait tarder. Pour l’heure, il faut se contenter d’une image de promotion qui, une fois n’est pas coutume, n’y va pas de main morte. On y voit en effet Homelander, grand antagoniste de la série, poser fièrement devant un mur de policier aux couleurs du drapeau américain. La subtilité n’a jamais été le fort de la série.

Alors, à quoi faut-il s’attendre pour ces nouveaux épisodes ? Comme le laisse entendre le poster, Homelander sera clairement plus puissant que jamais, ce qui devrait le pousser à influencer encore plus la politique américaine. Pendant ce temps, Starlight et ses compagnons vont devoir retrouver la force de se battre après que leurs rangs ont été légèrement décimés. Vivement la bande-annonce.