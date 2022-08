Netflix, Disney+ : les plateformes de streaming sont plus populaires que la TV, une première

Selon un rapport de Nielsen, plus de personnes ont passé leur temps de télévision à regarder un service de streaming tel que Netflix ou Disney+ que la télévision par câble ou fibre le mois dernier, une première.

En juillet 2022, les plateformes de streaming, dominées par Netflix, ont dépassé pour la première fois les réseaux câblés pour s'approprier la plus grande part de l'audience de la télévision américaine pour le mois, selon les nouvelles données de Nielsen. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette étape ne soit franchie, car l'utilisation du streaming n'a cessé de croître tandis que la télévision traditionnelle décline depuis plusieurs années maintenant.

L'enquête de Nielsen montre que les services de streaming ont représenté 34,8 % de l'utilisation aux États-Unis en juillet, suivis par la TV par fibre (34,4 %), la TV par câble (21,6 %) et les autres utilisations de la télévision (9,2 %). Par rapport à la même période de l'année dernière, le streaming a augmenté de 22,6 %. Les téléspectateurs ont passé une moyenne de 190,9 milliards de minutes par semaine sur les services de SVOD.

Qu’est-ce qui explique l’importante popularité des services de streaming en juillet ?

Malgré la perte d'abonnés en début d'année, Netflix a tout de même pris la tête des autres plateformes de streaming en totalisant 7,7 % des visionnages en juillet. Ce succès partiel est principalement dû à la sortie de la très attendue quatrième saison de Stranger Things, qui a totalisé 18 milliards de minutes de visionnage au cours de ce mois. Cette saison a été stratégiquement divisée en deux parties sur plus de deux mois pour permettre un succès maximal des abonnements, et Netflix a visiblement bien calculé son coup.

Le diffuseur a enregistré d'autres bons résultats avec les nouveaux films sur Netflix, comme The Gray Man et la dernière saison de Better Call Saul. YouTube, Hulu et Amazon Prime ont également enregistré des records, totalisant respectivement 7,3 %, 3,6 % et 3 % de l'audience du streaming le mois dernier.

Il est important de noter que Nielsen suit uniquement les données de visionnage sur des téléviseurs. Les données ne comprennent pas les téléspectateurs qui consomment du contenu via des appareils portables tels que des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs. En les prenant en compte, on découvrirait probablement que les services de streaming représentent l’écrasante majorité du temps que consacre le public au divertissement.