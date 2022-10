Universal+ devrait arriver en France avant les fêtes de fin d’année

Le réseau NBC a annoncé que Universal+, son service de vidéo à la demande, sera déployé en France avant la fin de l’année. La plateforme regroupe les chaines Universal TV, E!, DreamWorks, Studio Universal, 13ème Rue, Syfy et Telemundo. Pas moins de 20 000 heures de contenu seront disponibles en VOD ou en diffusion linéaire.

C’est là toute la teneur de l’annonce de NBCUniversal. Pour le reste, nous n’avons obtenu aucun détail concernant son prix ou la date exacte du début du service. NBC Universal est certes un poids lourd de la télévision américaine, mais quelles sont ses forces face à des services de VOD aussi bien installés en France qu'Amazon Prime et Netflix ?

Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+ pour ne citer que les plus gros : dans l’Hexagone, on peut dire que l’offre en termes de vidéo à la demande est presque arrivée à saturation. Pire encore, les jeunes abandonneraient les services de streaming pour Tiktok. Cela ne décourage pourtant pas NBCUniversal, qui lancera Universal+ sur le sol français d'ici la fin de l'année. Elle a décidé de proposer ses programmes en linéaire, c'est-à-dire en diffusion traditionnelle en temps réel, ou à la demande. La chaîne de télévision étasunienne a des visées clairement expansionnistes, puisque Universal+ vient également d’ouvrir en Afrique du Sud et dans des pays de l’Afrique sub-saharienne, tout en essaimant à travers le monde.

Le contenu de Universal+ sera proposé dans un format télé classique ou à la demande

Pour séduire ces millions de clients potentiels, Universal+ propose le contenu des chaînes 13ème Rue, Syfy, E!, ou encore Dreamworks. Un tel bouquet devrait être synonyme de diversité, et permettra aux abonnés de se replonger dans de vieilles séries cultes telles que BattleStar Galactica ou Magnum. Face à des concurrents qui misent désormais sur les productions originales, Stranger Things chez Netflix ou The Boys chez Amazon Prime, par exemple, le catalogue de NBCUniversal ne donne pas franchement dans l’innovation : l'une des nouveautés proposées est le reboot de Code Quantum, une série presque trentenaire !

Lee Raftery, directeur général de NBCUniversal Europe assume totalement cet état de fait. Dans un entretien accordé à News 24, il rappelle que la marque Universal est plus que centenaire. Face aux jeunes loups Netflix et autres Prime, elle dispose d’un immense catalogue et de nombreuses chaînes de télé classiques qui ne sont pas près de disparaître. Dreamworks, par exemple, proposera des dessins animés devenus des classiques comme Shrek, ou encore Kung Fu Panda à la demande, mais sera également disponible en diffusion classique. La fin de l’année risque d’être mouvementée dans le petit monde de la SVOD, puisqu’un autre dinosaure du cinéma, Paramount, devrait aussi officialiser son propre service de streaming de vidéos.