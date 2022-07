Le PDG de Netflix prédit la mort de la télévision dans moins de 10 ans

Netflix vient de publier ses résultats lors du deuxième trimestre de l'année. Le grand patron, Reed Hastings, en a ainsi profité pour prédire la mort prochaine de la télévision linéaire, qui selon lui arrivera dans “cinq à dix ans”.

Comme vous le savez, Netflix a publié les résultats de son deuxième trimestre. Les résultats étaient très attendus, car le géant du streaming est en grande difficulté depuis quelques mois, avec de grosses pertes d'abonnés. Au final, les résultats montrent en effet une perte d'un million d'abonnés, mais cela reste tout de même meilleur que prévu. Et Netflix garde toujours espoir pour remonter la pente.

À ce titre, la firme américaine prévoit l'instauration de plusieurs mesures pour relancer la machine. C'est pourquoi Netflix va commencer à facturer le partage de compte et c'est aussi pourquoi l'entreprise va introduire un abonnement moins cher financé par la publicité. Mais lors de l'annonce des résultats de l'entreprise, la prise de parole du grand patron Reed Hastings a fait quasiment plus de bruit. Selon lui, la fin de la télévision classique et linéaire est très proche et pourrait arriver d'ici cinq à dix ans.

Le patron de Netflix annonce la fin prochaine de la télévision

En réalité, les propos de Reed Hastings sont à nuancer. Et il faut savoir que le petit écran sera toujours bien présent dans les décennies à venir, même si de moins en moins de personnes regardent la TV. Si le patron de Netflix s'est pour la première fois permis d'annoncer cela, c’est donc aussi et surtout parce que les milliers de personnes qui sont devant la télé tous les soirs sont de futurs clients potentiels pour les services de streaming, et plus précisément pour Netflix. Mais pour aller attraper les téléspectateurs de la télévision classique, les choses s'annoncent compliquées. N'en déplaise à Reed Hastings, la télévision linéaire offre quand même quelques avantages aux utilisateurs.

Notamment avec des productions originales (Grey's Anatomy, Peaky Blinders, etc.) et parce qu'elle reste gratuite. La télévision classique est aussi très utilisée pour visionner les grands événements sportifs en direct. Et elle réussit à proposer l’une des fonctionnalités les plus apaisantes qu’aucun service de streaming n’a encore égalées : la diffusion linéaire complète du contenu, avec un flux sans fin. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreuses TV restent allumées dans les foyers, pour procurer un léger bruit de fond dans notre vie quotidienne. Un fait que Netflix n’arrive pour l’instant pas à proposer.

