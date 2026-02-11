Ne scannez pas ce QR code : c’est l’étape fatidique d’une nouvelle arnaque visant à vider vos comptes bancaires

Alors que la tendance est à la sophistication des arnaques, les escrocs ne se détournent pas totalement des méthodes classiques. En témoigne l’essor d’une nouvelle arnaque à la carte bancaire, qui combine carte physique et QR code frauduleux. Voici comment éviter de tomber dans le piège des pirates qui n’attendent qu’une chose : siphonner vos fonds.

Carte_bancaire
Crédits : 123RF

Eh bien, s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas enlever aux escrocs, c’est (malheureusement) leur inventivité. « Piège à boomers », « arnaque du Truman Show », vishing, arnaque aux colis, aux faux recrutements, à la carte vitale ou encore cyberattaque via des applications et des extensions de navigateurs diffusées sur des boutiques légitimes sont autant de preuves de leur ingéniosité.

Et si les pirates profitent des avancées technologiques, comme l’IA, pour élaborer des plans toujours plus sophistiqués afin de vous dérober vos données sensibles, il semble qu’ils n’abandonnent pas pour autant les bonnes vieilles méthodes – quitte à les associer à un volet informatique. C’est en tout cas ce que suggère une « nouvelle arnaque à la carte bancaire ».

Fausse carte bancaire et QR code : les deux piliers d’une nouvelle arnaque

Les faux conseillers bancaires ne leur suffisaient apparemment plus pour siphonner les économies de leurs victimes : les escrocs déploient désormais une nouvelle fraude, comme le rapportent nos confrères du Figaro. C’est sur les réseaux sociaux que la police nationale alerte les citoyens. Voici le mode opératoire :

  • Les cibles reçoivent, parmi leur courrier légitime, une lettre accompagnée d’une nouvelle carte bancaire. La présence du logo de la banque renforce la crédibilité.
  • Dans cette fameuse lettre, un QR code que les cibles sont invitées à scanner pour activer cette carte bancaire neuve.
  • Si elles s’exécutent, elles sont redirigées vers une fausse page qui imite, là encore, les codes de l’établissement bancaire. Mais au lieu d’activer leur carte, les cibles devenues victimes communiquent en réalité toutes leurs données bancaires aux escrocs, qui peuvent ensuite vider leurs comptes.

Dans ce déroulé, deux signes doivent vous alerter, les forces de l’ordre insistent : votre banque ne vous enverra jamais de carte bancaire sans vous avoir prévenu en amont et elle vous demandera encore moins de l’activer via un QR code. Voici la marche à suivre si vous recevez ce type de courrier frauduleux : ne scannez pas le QR code et prévenez votre établissement bancaire. Vous pouvez aussi le signaler sur le site officiel Ma Sécurité et déposer une plainte.


