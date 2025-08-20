Protéger les seniors connectés : pourquoi offrir un VPN à vos parents ?

Les seniors figurent parmi les publics les plus vulnérables aux menaces en ligne. Les mauvaises habitudes de navigation et la méconnaissance des bonnes pratiques les exposent particulièrement au phishing bancaire, aux malwares et à différentes formes d’arnaques.

La sécurité numérique des internautes dépend en grande partie de la protection de leurs données de navigation. D’après une récente étude de l’Arcom, plus d’un Français sur deux ignore ce qu’est un VPN, même si la plupart en ont déjà entendu parler. La situation est encore plus préoccupante chez les seniors qui sont donc davantage exposés au vol de données personnelles en ligne.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN (Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français) est un tunnel sécurisé par lequel transitent toutes vos données de navigation.

Les données envoyées depuis vos appareils sont d’abord chiffrées avant d’être transmises au serveur VPN. Ce dernier redirige ensuite les requêtes vers la destination souhaitée. Les réponses suivent le chemin inverse, c’est-à-dire qu’elles passent le serveur VPN avant d’arriver sur votre machine, tout en restant chiffrées.

En d’autres termes, le VPN est un intermédiaire entre vos appareils et Internet. Il agit comme un tunnel sécurisé qui protège vos données contre toute interception par des personnes malintentionnées ou des entités non autorisées.

Les risques auxquels les seniors sont le plus exposés en ligne

Les seniors, souvent moins bien informés sur les précautions à prendre en matière de sécurité et de protection de vie la privée, sont particulièrement vulnérables. Ils peuvent ainsi subir d’importants préjudices, notamment en cas de vol de données bancaires.

Phishing et arnaques financières

La plupart des arnaques financières commencent par du phishing. Par exemple, des personnes malintentionnées peuvent se faire passer pour votre banque et vous rediriger vers de faux sites imitant parfaitement les sites officiels. Toute information saisie sur ces sites frauduleux est ainsi facilement récupérée par les escrocs.

Parmi les données les plus convoitées, on retrouve les informations bancaires et les mots de passe de comptes financiers (applications bancaires, PayPal etc.).

Usurpation d’identité

Après avoir réussi à mettre la main sur les informations personnelles de leurs cibles, des pirates peuvent les utiliser pour usurper leur identité à des fins malveillantes.

Des données telles qu’une pièce d’identité, le nom et les prénoms, ou encore l’adresse de résidence peuvent permettre à des individus malintentionnés de souscrire à un crédit ou créer de faux comptes d’arnaque au nom de leurs victimes.

Arnaques sentimentales

Les seniors isolés sont souvent la cible de ce type d’arnaque. En passant du temps sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontre, ils peuvent tomber sur des escrocs qui cherchent à gagner leur confiance par des manipulations affectives.

Sextorsion et arnaques à la webcam

Ce type d’arnaque peut découler d’une manipulation affective. Le chantage à la vidéo intime est très courant et peut survenir à la suite d’une mauvaise fréquentation en ligne ou d’un piège à la webcam.

Comment NordVPN renforce la sécurité des seniors ?

Des outils de protection comme un antivirus ou un VPN peuvent renforcer considérablement la sécurité des personnes âgées sur internet. NordVPN est l’un des rares VPN à réunir les meilleures fonctionnalités des deux outils.

En plus d’être l’un des meilleurs VPN du marché, l’application propose des outils de sécurité particulièrement utiles.

Offrir un VPN fiable à un senior, c’est l’aider à se prémunir contre de nombreux risques sur internet :

Réduction des risques de vol de données sensibles : en chiffrant tout le trafic, le VPN protège les données personnelles, limitant ainsi le vol de mots de passe et de coordonnées bancaires, surtout sur les wifi publics

: en chiffrant tout le trafic, le VPN protège les données personnelles, limitant ainsi le vol de mots de passe et de coordonnées bancaires, surtout sur les wifi publics Protection contre le pistage : le VPN masque l’adresse IP et réduit le pistage des internautes, limitant ainsi leur profilage et les tentatives d’arnaque ciblée.

: le VPN masque l’adresse IP et réduit le pistage des internautes, limitant ainsi leur profilage et les tentatives d’arnaque ciblée. Prévention contre l’usurpation d’identité: en sécurisant certaines données sensibles, le VPN aide à réduire l’usurpation d’identité.

Les autres fonctionnalités de NordVPN

Gestionnaire de mots de passe multiplateforme : génère des mots de passe forts et difficiles à pirater. Les synchronise sur tous vos appareils.

: génère des mots de passe forts et difficiles à pirater. Les synchronise sur tous vos appareils. Stockage Cloud chiffré : la formule la plus évoluée de NordVPN inclut 1 To de stockage Cloud chiffré pour conserver vos données sensibles en toute sécurité.

: la formule la plus évoluée de NordVPN inclut 1 To de stockage Cloud chiffré pour conserver vos données sensibles en toute sécurité. Protection Anti-menaces Pro : disponible à partir de la formule avancée de NordVPN, elle bloque les domaines dangereux liés au phishing, empêche les téléchargements suspects (fichiers contenant des malware) et limite les publicités intrusives.

: disponible à partir de la formule avancée de NordVPN, elle bloque les domaines dangereux liés au phishing, empêche les téléchargements suspects (fichiers contenant des malware) et limite les publicités intrusives. Assurance cyber-risques sans frais supplémentaires : incluse dans la formule ultime de NordVPN, elle permet à l’utilisateur de bénéficier d’une compensation financière allant jusqu’à 5000 euros s’il est victime d’une arnaque en ligne.

Découvrir NordVPN

Pour finir, ces mesures doivent toujours s’accompagner de la sensibilisation des personnes âgées sur les bonnes pratiques à adopter en ligne. En plus des outils de sécurité, les seniors doivent rester vigilants et appliquer certaines règles simples :

Se méfier des emails et messages suspects : la majorité des attaques par phishing passe par les emails, SMS et par la messagerie. Toujours vérifier l’adresse ou le numéro de l’expéditeur et éviter de cliquer sur les liens douteux.

: la majorité des attaques par phishing passe par les emails, SMS et par la messagerie. Toujours vérifier l’adresse ou le numéro de l’expéditeur et éviter de cliquer sur les liens douteux. Ne pas céder aux promesses trop belles pour être vraies : gains rapides, jeux-concours avec des récompenses énormes et dons improbables sont presque toujours des arnaques.

: gains rapides, jeux-concours avec des récompenses énormes et dons improbables sont presque toujours des arnaques. Limiter les échanges avec des inconnus : attention au piège des rencontres sentimentales qui peut cacher des escroqueries.

: attention au piège des rencontres sentimentales qui peut cacher des escroqueries. Vérifier la sécurité des sites: s’assurer de la présence du cadenas (HTTPS) dans la barre d’adresse avant de saisir des informations sensibles, tout en gardant à l’esprit que ce n’est pas une garantie absolue.

En combinant ces précautions avec l’utilisation d’outils adaptés comme un VPN et un antivirus, la sécurité en ligne des seniors sera considérablement renforcée. Offrir une solution complète telle que NordVPN est donc une bonne initiative pour protéger ses proches, surtout les plus vulnérables.