Vous avez dit « Truman Show » ? Cette arnaque redoutable dopée à l’IA crée une réalité factice pour vous dépouiller

Les experts de Check Point alertent sur l'émergence d'une escroquerie d'un genre nouveau, dont la sophistication est propulsée par l'IA. Surnommée « l'arnaque du Truman Show », elle plonge ses victimes au cœur d’une mise en scène numérique immersive, aussi crédible que redoutable.

Imaginez que chaque individu à qui vous parlez soit en réalité un acteur et que le moindre de vos faits et gestes soit enregistré à votre insu. Oui, c’est exactement le pitch du célèbre film The Truman Show sorti en 1998. Mais à quoi ressemblerait ce concept, téléporté en 2026 ? La ville factice laisserait place au web et les comédiens seraient remplacés par des IA.

Ce n’est pas de la fiction. Ce principe d’une simulation scénarisée dans laquelle se retrouve piégée une victime est devenu la base d’une arnaque financière d'un nouveau genre, redoutablement sophistiquée grâce à l’IA : l’escroquerie OPCOPRO – aussi surnommée « l’arnaque du Truman Show ».

Arnaque du Truman Show : quand la fiction devient une réalité de la cybercriminalité

Ce sont les experts de Check Point qui alertent à propos de cette nouvelle forme d’arnaque hautement sophistiquée, qui s’appuie sur une réalité numérique créée de toutes pièces et alimentée par IA afin de manipuler la confiance des victimes. Voici le mode opératoire des escrocs : ils contactent leurs cibles (SMS, application de messagerie, publicité) en se présentant comme des institutions financières réputées. Là, ils leur promettent des rendements exceptionnels afin de les attirer dans un groupe WhatsApp ou Telegram privé.

Là commence véritablement le Truman Show 2.0 : la cible se retrouve au cœur d’une mise en scène millimétrée dans laquelle évoluent des « experts » générés par IA et des membres fictifs. Le but ? Simuler une communauté d’investissement active où rien n’est réel (photos de profil réalistes générées par IA, partages de faux contrats et profits quotidiens, preuves de réussite falsifiées…) pour susciter la confiance de la victime.

Les escrocs l’encouragent ensuite à installer l’application officielle OPCOPRO. Pour parfaire l’illusion, cette dernière est accessible via les boutiques officielles. Or, il s’agit d’une simple interface WebView où tout ce qui est affiché (chiffres, graphiques…) est piloté à distance par les fraudeurs. En confiance, les victimes pensent effectuer une procédure de sécurité classique (KYC) et déposent volontairement de l’argent et des données sensibles.

Contrairement au film, il n’y a pas de fin heureuse : les victimes perdent non seulement leurs « investissements », mais également le contrôle de leur identité numérique puisqu’elles ont fourni aux fraudeurs leurs pièces d’identité officielles. L’IA agit ici comme un catalyseur : elle permet le passage à une nouvelle ère, celle des systèmes évolutifs et adaptatifs où la crédibilité est renforcée et le potentiel de nuisance démultiplié.