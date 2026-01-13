Carte Vitale : ne tombez pas dans le piège de cette arnaque plus vraie que nature

Un e-mail frauduleux plus vrai que nature circule actuellement : c’est le retour de l’arnaque à la carte Vitale. Dans ce message, on vous incite à la renouveler en vérifiant vos coordonnées bancaires et postales. Voici les signes qui doivent immédiatement vous alerter.

En ce début d’année 2026, une campagne de phishing bien connue refait surface : l’arnaque à la carte Vitale, qui repose sur l’usurpation de l’identité de l’Assurance Maladie, Ameli. Le CEO de CyberVeille a partagé sur LinkedIn le corps de l’e-mail (visible à la fin de l’article), tandis que senga49, un assuré ciblé par celle-ci, l’a signalée sur le site Services Publics+. Combinées, ces deux sources nous offrent un bon aperçu de cette escroquerie.

Un aspect est mis en lumière par ces témoignages : l’arnaque est ici particulièrement crédible et incitative. L’e-mail a été envoyé avec une adresse frauduleuse mais qui paraît légitime et contient plusieurs encarts empilés aux couleurs d’Ameli – dont une section « Questions fréquentes » rassurante –, ainsi que des boutons cliquables. Selon senga49, il indique : « votre carte vitale 2026 est prête à être expédiée. Vérifiez vos coordonnées postales et bancaires, confirmez votre adresse de livraison ».

Arnaque à la carte Vitale : les signaux qui doivent immédiatement vous alerter

Dans ce récit, plusieurs signaux doivent immédiatement vous alerter. Premièrement, la carte Vitale n’a pas de date d’expiration. Les escrocs jouent probablement sur une confusion : si la carte Vitale n’expire pas, elle se met à jour une fois par an ou à chaque changement de situation. Pour ce faire, il suffit de vous rendre en pharmacie.

Le renouvellement de la carte Vitale existe, mais vous ne recevrez pas d’e-mails ou de SMS à ce propos : il se fait uniquement sur demande de l’utilisateur depuis son compte ameli et seulement en cas de vol, de perte, ou de dysfonctionnement (carte cassée, abîmée, puce illisible).

Surtout, il n’y a aucune raison que l’on vous demande de saisir vos coordonnées bancaires : la carte Vitale est gratuite (mise à jour, renouvellement, téléchargement de l’application carte Vitale). Les escrocs eux-mêmes le savent, la section « Questions fréquentes » de l’e-mail contient même le point suivant : « Le renouvellement est-il payant ? Non, la carte Vitale est gratuite. »

Autre indice : la fin de l’adresse e-mail. Comme le souligne Clubic, le nom de domaine de l’Assurance Maladie est .fr, et non .com. Profitons-en pour rappeler que si un SMS ou des e-mails vous incitent à commander une carte Vitale avec photo : ne donnez pas suite à ces demandes. Votre carte Vitale, même si elle n’a pas de photo, est toujours valable.

Si jamais vous avez saisi vos informations bancaires : contactez sans délai votre banque. S’il s’agit de vos identifiants de connexion au compte Ameli : contactez immédiatement votre CPAM au 3646 pour fermer temporairement votre compte avant de pouvoir le réactiver avec un nouveau mot de passe. Vous pouvez également signaler un e-mail frauduleux sur Pharos.