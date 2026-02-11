L’iPhone 17 est à son prix le plus bas pour seulement quelques heures, vite !

L’iPhone 17 est un énorme succès pour Apple. Tant et si bien que la firme californienne a dépassé Samsung sur le nombre de smartphones vendus en 2025. Vous hésitez malgré tout à craquer pour le dernier iPhone ? Il est à son prix le plus bas sur Rakuten mais seulement jusqu’à ce soir grâce au code RAKUTEN30 !

iPhone 17

Le nouvel iPhone vous fait de l’œil depuis un moment mais vous attendez une grosse promotion pour l’avoir au meilleur prix ? N’attendez plus ! Rakuten propose en ce moment sur tout son site le code promo RAKUTEN30 qui permet de faire baisser de 30 euros tous vos achats dès 299 euros. Mais attention, ce code n’est valable qu’aujourd’hui !

Ces 30 euros de réduction se cumulent avec l’excellente offre en cours en ce moment sur l’iPhone 17. En effet, si vous passez par le site officiel d’Apple, l’iPhone 17 vous coûtera 969 euros. Mais sur Rakuten, vous allez le voir disponible pour seulement 839,99 euros. Et si on ajoute le code promo RAKUTEN30, il passe à seulement 809,99 euros. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle.

En plus, la livraison est gratuite et il s’agit bien d’un produit neuf, vendu dans une boîte scellée et qui bénéficie bien de la garantie 24 mois. Et petite cerise sur le gâteau, en achetant cet iPhone, vous cagnottez 8,40 euros sur votre compte de fidélité Rakuten. Que demander de plus ?

Quelles sont les nouveautés de l’iPhone 17 ?

Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, le choix est vite fait. Il s’agit de l’iPhone 17. Avec sa puce A19 surpuissante, son excellent écran et son énorme autonomie, c’est l’un des meilleurs téléphones du moment, tout simplement.

Si le design de l’iPhone 17 reste très classique contrairement aux modèles Pro, il offre pourtant de grosses améliorations comparés aux générations précédentes. Ainsi, l’écran est une dalle 6,3 pouces qui profite de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz. Autre grosse amélioration, la protection Ceramic Shield 2 s’avère trois fois plus résistante aux rayures. Vous n’aurez donc plus peur de mettre votre iPhone dans votre poche avec vos clés.

En ce qui concerne les performances, l’iPhone 17 est équipé de la nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres associée à 8 Go de RAM. En plus d’être plus puissante, cette puce est aussi moins énergivore. Ainsi, l’autonomie de l’iPhone 17 passe à 30 heures au lieu de 22 heures sur l’iPhone 16. C’est tout juste phénoménal.

Et pour terminer en beauté, le module photo arrière inclus un capteur grand-angle de 48 MP qui peut se transformer en ultra grand-angle 48 MP ainsi qu’un téléobjectif avec zoom x2 de 12 MP. La caméra selfie de 18 MP permet de faire des appels en visio ou des autoportraits d’excellente qualité.


