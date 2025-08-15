Cette nouvelle arnaque basée sur l’IA joue avec vos émotions, voici comment s’en protéger

Les arnaques au sentiment se multiplient et les escrocs redouble d’ingéniosité pour sophistiquer leurs techniques. La dernière en date, surnommée le « piège à boomers », repose sur la diffusion d’images émouvantes, qui sont en réalité générées par intelligence artificielle. Voici comment l’éviter.

Multiplication de la pratique du vishing, ou encore campagnes malveillantes de déploiement d’applications espionnes dans les magasins d’applications officiels… Les escrocs ne sont jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de trouver des astuces pour vous arnaquer ou voler vos données. Et l’intelligence artificielle est l’un des outils qui permettent la sophistication de leurs méthodes.

Ces derniers temps, un nouveau type d’arnaques circule sur les réseaux sociaux d’après nos confrères de Femme Actuelle. Vous avez sûrement déjà vu passer ces photos de soignants par exemple, accompagnées d’une légende à faire pleurer dans les chaumières. Au-delà d’être générées par IA pour la plupart, ce qui est déjà une forme de tromperie à l’égard des internautes, elles sont surtout l’étape préliminaire d’une stratégie soigneusement orchestrée : le piège à boomers (ou Boomers trap en anglais). L’objectif est simple : soutirer de l’argent aux utilisateurs en suscitant chez eux de l’empathie.

Ces images générées par IA sont la porte d’entrée

Le « piège à boomers » cible surtout, comme son nom l’indique, les personnes déconnectées des codes des réseaux sociaux et moins éduquées à reconnaître les contenus visuels générés par IA. Ces images sont donc la partie visible d’un plan insidieux : elles permettent aux escrocs d'identifier les profils susceptibles d’être de « bons arnaqués ». Imaginez : vous likez, laissez un commentaire de soutien ou partagez ce type de publications. Vous vous exposez ainsi auprès des arnaqueurs – aussi appelés brouteurs –, qui tenteront ensuite d’entrer en contact avec vous. Voici leur mode opératoire, rappelé par Femme Actuelle : envoi d’une demande d’ami, échange de numéros de téléphone ou de mails, conversations qui mettent rapidement l’accent sur une situation de détresse afin de vous amadouer. Tout cela dans l’unique but de vous soutirer de l’argent.

Pour sensibiliser vos proches ou éviter de vous retrouver victime d’une arnaque au sentiment – nous savons ce que vous vous dites, mais détrompez-vous : ça arrive plus souvent qu’on ne le pense –, suivez ces recommandations universelles :