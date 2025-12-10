Attention aux arnaques au colis à l’approche des fêtes : Amazon révèle les signes qui doivent immédiatement vous alerter

Qui dit fêtes de fin d’année dit aussi augmentation des commandes de colis. Et ça, les escrocs le savent bien et ils en profitent. Pour vous éviter de tomber dans leur piège, Amazon confie ses recommandations.

Alors que la période des fêtes est imminente, nombreux sont ceux à commander leurs cadeaux en ligne et, de ce fait, à attendre des colis : une aubaine pour les cyberarnaqueurs. Alors qu’il faudrait redoubler de vigilance, avec l’enthousiasme ou le stress de ne pas recevoir ses colis à temps, il est courant que les internautes baissent leur garde et les pirates s’en frottent les mains.

Les géants de la tech en ont conscience et développent des systèmes de protection : Apple a intégré un filtre contre les SMS frauduleux à iOS 26 et Google a déployé plusieurs fonctionnalités à cet effet dans son application Messages. Pour autant, cela ne dispense pas les utilisateurs de rester vigilants. Mais encore faut-il pouvoir repérer ces arnaques. Pour protéger les consommateurs, Amazon sensibilise ses utilisateurs aux signaux qui doivent les alerter et les encourage à signaler toute escroquerie présumée.

Voici comment ne pas tomber dans le piège des cyberescrocs à l’approche des fêtes

Pour commettre leurs méfaits, les escrocs s’appuient sur des techniques d’usurpation d’identité : selon nos confrères de BGR, un rapport publié par la Federal Trade Commission (FTC) en mai 2024 recensait environ 34 000 signalements d’arnaqueurs s’étant fait passer pour Amazon en 2023. Alors voici les signes qui doivent susciter votre méfiance – et qui sont valables toutes l’année et pour d’autres plateformes en ligne :

Si l’on vous demande d’agir « en urgence » : c’est un bon indice sur le fait qu’il n’y a sûrement pas d’urgence (exceptée celle de vous piéger pour l’arnaqueur).

Une demande d’informations personnelles : données bancaires, de votre compte Amazon.

Une demande d’accès à distance à vos appareils.

Un paiement demandé par cartes-cadeaux.

Toute tentative d’achat en dehors d’Amazon.

Des notifications de commandes Amazon inattendues : vous pouvez vérifier sur votre compte Amazon où en sont vos commandes (traitement, expédition…).

Les liens suspects reçus via des e-mails ou des messages : ne cliquez pas dessus.

En prêtant attention à ces indices, vous devriez pouvoir empêcher les escrocs de gâcher vos fêtes de fin d’année, mais également celles d’autres utilisateurs. Savoir repérer ces signaux d’alerte est utile à bien des égards. Premièrement, cela évite aux internautes directement ciblés par ces arnaques de se faire piéger. Mais cela peut également aider à protéger d’autres comptes ensuite, à condition de signaler tout message ou notification suspecte prétendant venir d’Amazon à [email protected] – même si la tentative de fraude n’a (heureusement) pas abouti.

Le site Pharos permet également de signaler les tentatives d’hameçonnage et pour toute autre forme de cybermalveillance (usurpation d’identité, cyberattaque…), vous pouvez passer par le 17Cyber : il s’agit d’un service public proposé par la Police et la Gendarmerie nationales et Cybermalveillance.gouv.fr.