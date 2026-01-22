Nouvelle année, nouvel emploi ? Voici comment ne pas tomber dans le piège des arnaques aux faux recrutements

À chaque période de l’année son type d’escroquerie. Si les périodes de fêtes sont souvent associées aux arnaques au colis, la nouvelle année voit les arnaques aux faux recrutements redoubler. 2026 n’échappe pas à cette « tradition », alors voici les signaux qui doivent immédiatement vous alerter et comment vous protéger.

Si la fin d’année est sujette à une recrudescence des arnaques aux colis – celle de décembre 2025 ayant été soutenue par l’IA –, janvier est synonyme d’arnaque aux recrutements. Ce qu’on ne pourra pas enlever aux hackers, c’est de s’intéresser à la psychologie humaine : ils ont conscience que nouvelle année signifie souvent nouveau départ, tant pour les entreprises qui rouvrent leur budget que pour ceux qui cherchent un emploi.

Selon Bitdefender, ce début d’année 2026 connaît une vague d’arnaques au faux recrutement : les escrocs usurpent l’identité d’employeurs reconnus (comme Amazon ou Carrefour) et ciblent les chercheurs d’emploi états-uniens et européens – France, Italie, Espagne, Royaume-Uni.

Usurpation d’identité et mode opératoire rodé : voici le visage des arnaques aux faux recrutements

Les experts de Bitdefender soulignent la portée internationale de cette campagne et ont identifié le mode opératoire des arnaqueurs – seule la langue varie, s’adaptant à la localisation des cibles. Ces dernières sont contactées par e-mail : on les informe que leur entretien est confirmé. Parfois, une plateforme comme Indeed est mentionnée ; d’autres fois, l’e-mail est « spontané » – la cible n’ayant jamais déposé de candidature.

Les arnaques se divisent en deux catégories principales :

Celles par contact direct : elles ressemblent à de longs messages formels et incitent les cibles à télécharger une application de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Microsoft Teams pour poursuivre la conversation.

: elles ressemblent à de longs messages formels et incitent les cibles à télécharger une application de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Microsoft Teams pour poursuivre la conversation. Celles en un clic: celles-ci reposent sur des visuels travaillés et incitent à appuyer sur des boutons d’action mis en avant, comme « Réserver ma place » ou « Confirmer l’entretien ». Elles ne s’embarrassent pas de détails sur le poste, mais misent sur l’efficacité.

Dans les deux cas, il n’y a pas de véritable processus d’entretien et le même objectif est visé : jouer sur l’urgence que peut susciter une opportunité prometteuse, pour pousser les cibles à se précipiter et ainsi réussir à leur dérober identifiants, données sensibles et personnelles (CV, pièces d’identité, coordonnées), leur soutirer de l’argent en prétextant des frais d’inscription ou les pousser à installer des malwares via des pièces jointes ou des liens vers de faux documents d’entretien.

Voici comment éviter le piège des arnaques aux faux recrutements

Voici les signes qui doivent immédiatement vous alerter :

Si un recruteur vous contacte sans candidature préalable

Si votre profil est approuvé immédiatement

Si les entretiens réels ou en direct sont évités

Si une adresse Gmail ou Outlook générique est utilisée

Si le message crée chez vous un sentiment d’urgence ou de pression

Si on vous envoie des liens incohérents avec le domaine officiel de l’entreprise

Si on vous incite rapidement à passer sur une application de messagerie

Pour vous protéger des arnaques aux faux recrutements – a fortiori pendant cette saison de pic –, il est recommandé de vérifier les offres directement sur le site officiel de l’entreprise, de vérifier avec attention les URL avant d’ouvrir une page et de ne pas cliquer sur les boutons ou les liens d’e-mails non sollicités. Et si vous pensez avoir déjà interagi avec un e-mail frauduleux, changez immédiatement vos mots de passe, surveillez vos comptes et activez l’authentification à deux facteurs si ce n’est pas déjà fait – et n’hésitez pas à le signaler sur Pharos.