MIUI 12.5 : Xiaomi déploie la mise à jour de sa surcouche sur de nouveaux smartphones

Alors que nous attendons avec impatience la sortie de MIUI 13, la prochaine version majeure de la surcouche de Xiaomi cet été, le fabricant a accéléré le déploiement de la mise à jour MIUI 12.5 en révélant les nouveaux smartphones éligibles.

MIUI 12.5 avait été dévoilée en décembre de l’année dernière, et a mis un certain temps à arriver sur la plupart des modèles récents du fabricant. De l'aveu même du constructeur, le développement de cette surcouche a été le plus difficile de tous, puisqu’elle a vraiment révolutionné l’expérience utilisateur sur les smartphones Xiaomi.

En effet, plutôt que d’ajouter un nombre important de nouvelles fonctionnalités, Xiaomi s’est concentré sur la stabilité avec cette mise à jour. D’après le fabricant, MIUI 12.5 est 20 % plus légère en termes de stockage. L’utilisation de la RAM en arrière-plan a diminué de 35 % et la consommation d’énergie a été réduite de 25 % (pour les applications système).

Le déploiement de MIUI 12.5 s’accélère, quels sont les smartphones éligibles ?

Xiaomi déploie la mise à jour MIUI 12.5 petit à petit sur les smartphones éligibles. Voici la liste de tous les smartphones qui devraient déjà avoir accès à la mise à jour :

Mi Series : Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T Pro.

Redmi Note Series : Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 9T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 2021.

Comme toute autre mise à jour OTA du système, celle-ci est également déployée par lots. Par conséquent, il se peut qu'elle ne soit pas immédiatement disponible pour tout le monde au même moment. Pour vérifier si la mise à jour est disponible sur votre téléphone, on vous invite à suivre le processus ci-dessous :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

D’autres smartphones devraient être ajoutés à la liste d’ici les prochaines semaines. Après MIUI 12.5, tous les yeux seront tournés vers MIUI 13, dont nous avions pu découvrir les premiers visuels le mois dernier.

Source : Xiaomi