Xiaomi déploie la mise à jour MIUI 12.5 sur 3 nouveaux smartphones

Xiaomi vient de lancer le déploiement de la mise à jour MIUI 12.5 sur 3 nouveaux smartphones de son catalogue : le Mi 11 Lite, le Redmi Note 8 Pro et le Poco F2 Pro. On vous explique comment installer le firmware sur votre smartphone dès que ce sera possible.

Fin décembre, Xiaomi a annoncé MIUI 12.5, une version intermédiaire de son interface Android. Basé sur Android 11, le système d'exploitation comprend une foule de nouveautés, dont MIUI+, une alternative à Samsung Dex, un presse-papier intelligent sécurisé et l'application MIUI Notes.

Quelques mois plus tard, le groupe chinois a lancé le déploiement de cette surcouche intermédiaire sur les téléphones de son lineup, à commencer par les Xiaomi Mi 11 standard. La mise à jour a été déployée à la fin du mois de mai en Europe.

Comment installer MIUI 12.5 sur le Mi 11 Lite, le Redmi Note 8 Pro et le Poco F2 Pro ?

Comme le rapportent nos confrères de Gizchina, Xiaomi déploie maintenant la mise à jour vers MIUI 12.5 sur trois nouveaux smartphones disponibles dans son catalogue. Le firmware débarque d'abord sur le Mi 11 Lite, une édition abordable du Mi 11, en Chine. Sur le marché chinois, la mise à jour a provoqué une série de bugs, dont une baisse de l'autonomie, des redémarrages ou des plantâtes d'application.

Ensuite, Xiaomi pousse aussi la mise à jour sur le Redmi Note 8 Pro, un smartphone commercialisé depuis 2019, et sur le Poco F2 Pro en Chine. Pour mémoire, le Poco F2 Pro est passé à MIUI 12 en novembre dernier. Pour vérifier si la mise à jour est disponible sur votre téléphone, on vous invite à suivre le processus ci-dessous :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

On vous invite à vérifier que votre smartphone dispose encore d’au moins 50% de batterie et de vous connecter à votre réseau WiFi afin de ne pas siphonner votre forfait mobile. Si vous avez eu la possibilité d'installer MIUI 12.5 sur votre smartphone, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

Source : Gizchina