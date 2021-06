MIUI 13 : découvrez les premiers visuels de la future interface de Xiaomi

Xiaomi pourrait présenter la prochaine version de MIUI avant la fin du mois de juin. Mais les premières images illustrant la future interface ont fuité sur Twitter. Nouvelles animations. Nouvelles applications système. Nouveaux paramètres de personnalisation. Voici les premières informations sur MIUI 13.

MIUI 13 est la prochaine évolution de la ROM customisée de Xiaomi. Elle sera logiquement basée sur Android 12, la dernière mouture de l’OS pour smartphone que Google a commencé de dévoiler en mai 2021, à l’occasion de Google I/O. Le développement de la nouvelle interface a été officialisé en avril 2021 par le constructeur chinois. Et sa présentation pourrait avoir lieu dans quelques jours, le 25 juin 2021.

Très peu d’informations officielles ont été dévoilées à propos de MIUI 13. Certaines rumeurs affirment que le déploiement de la ROM accompagnera la sortie du Mi Note 11 et du Mi MIX 4, deux smartphones qui sont attendus dans le courant du second semestre 2021. Une liste (longue comme le bras) de smartphones potentiellement compatibles a été publiée au mois de mai 2021.

Une première fuite dévoile quelques indices sur MIUI 13

Cependant, grâce au forum Xiaomi MIUI, nous en savons désormais un peu plus. Les rédacteurs du site ont posté sur Twitter quelques images, dont celles qui accompagnent cet article, permettant de découvrir quelques éléments de l’interface. C’est l’application système Gestionnaires de fichiers qui est dévoilé ici. Nouvel agencement. Nouvelles options de présentation. Nouvelles fonctions vers les réseaux sociaux et les services de stockage en ligne. Sur le fil Twitter du forum, vous pouvez voir les nouvelles animations qui s’affichent quand vous changez un tri, par exemple.

Cette fuite est interessante, parce qu'elle permet de découvrir certaines orientations graphiques choisies par Xiaomi pour cette nouvelle version de MIUI. Des choix qui semblent aller vers une meilleure intégration de l'esthétique choisie par Google pour Android. Vous pouvez notamment le voir avec les icones.

MIUI 13 succèdera à MIUI 12.5, une version encore en cours de déploiement sur l’impressionnant parc installé de Xiaomi. Cette semaine, trois smartphones ont commencé de recevoir la mise à jour MIUI 12.5 : le Mi 11 Lite, le Poco F2 Pro et le Redmi Note 8 Pro. Un déploiement qui rencontre quelques soucis à cause de nombreux bugs récalcitrants. Tant et si bien que Xiaomi a sollicité l’aide de sa communauté pour les débusquer. Espérons que cela ne sera pas le cas avec MIUI 13.

