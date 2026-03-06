Copilot va bientôt pouvoir lire vos captures d’écran… sans mettre vos données en danger

Microsoft continue d’ajouter de nouvelles fonctions à son assistant Copilot. L’entreprise veut faciliter l’envoi d’images et de captures d’écran à l’intelligence artificielle. Mais après la polémique autour de Recall, la question de la vie privée reste centrale.

Windows 11 Microsoft IA Copilot

Microsoft poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses logiciels et ses services. L’assistant Copilot apparaît désormais dans de nombreux outils, notamment dans Windows et dans la suite Microsoft 365. L’objectif est de simplifier certaines tâches et d’aider les utilisateurs directement dans leurs applications quotidiennes. L’entreprise ajoute régulièrement de nouvelles fonctions pour rendre son assistant plus utile.

L’application Copilot sur Windows a d’ailleurs récemment reçu plusieurs améliorations destinées à la rendre plus pratique. Il est désormais possible d’ouvrir directement des pages web depuis l’interface de l’IA afin de les analyser ou de les résumer. L’idée est de limiter les allers-retours entre les applications. Dans le même temps, Microsoft réfléchit aussi à la place de l’IA dans Windows, certaines intégrations ayant été critiquées pour être trop envahissantes.

Microsoft prépare un outil de capture d’écran intégré directement dans Copilot

Microsoft travaille justement sur une nouvelle fonction liée aux images. D’après les informations présentes dans la feuille de route de Microsoft 365, l’entreprise développe un outil de capture d’écran directement intégré à Copilot. L'utilisateur pourra capturer une partie de son écran et l’envoyer immédiatement à l’IA pour analyse.

Cette capture sera intégrée directement dans la conversation avec Copilot. Il ne sera donc plus nécessaire d’utiliser l’outil de capture de Windows puis d’importer l’image manuellement. L’objectif est de faciliter l’ajout de contexte visuel dans les demandes faites à l’assistant. Cette fonction pourrait par exemple servir à analyser un tableau dans Excel, un document dans Word ou encore une discussion dans Teams.

Cette nouveauté arrive cependant dans un contexte sensible. En 2024, Microsoft avait présenté la fonction Recall, capable de prendre automatiquement des captures d’écran régulières de l’activité sur un ordinateur. Cette approche avait rapidement suscité de fortes inquiétudes autour de la vie privée. Beaucoup d’utilisateurs craignaient une forme de surveillance permanente.

La nouvelle fonction de Copilot devrait fonctionner différemment. Les captures seraient prises uniquement à la demande de l’utilisateur, ce qui limite fortement les risques pour les données personnelles. Microsoft n’a pas encore annoncé de date de déploiement précise pour cet outil, mais il devrait arriver dans Copilot sur ordinateur dans un futur proche.


