Microsoft reconnaît enfin que cette fonction très utile d’Outlook est cassée depuis des mois

Outlook accumule les bugs depuis plusieurs mois, et Microsoft tarde à les reconnaître. Cette fois, c'est l'une des fonctions les plus utiles du client mail qui est touchée. La firme vient enfin d'en admettre l'existence officiellement.

outlook bug
Crédits : 123RF

Les problèmes s'accumulent sur Outlook classique depuis le début de l'année. La firme de Redmond concentre ses efforts sur son successeur, au détriment de la version historique. Une mise à jour de Windows 11 avait même rendu le client mail inutilisable pour de nombreux utilisateurs. Microsoft avait dû publier des correctifs d'urgence. Ces incidents répétés alimentent la frustration des utilisateurs qui refusent de migrer.

Dans ce contexte, les bugs continuent de s'accumuler. Récemment, un problème a empêché des utilisateurs d'Outlook classique d'envoyer des e-mails pendant plusieurs semaines. Le client mail a même été frappé par un bug qui bloquait complètement l'envoi de messages. Certains utilisateurs ont alors dû passer par la version web. Cette fois, c'est une autre fonction, bien plus utilisée au quotidien, qui est dans le viseur.

Les Quick Steps d'Outlook classique se grisent depuis la version 2512

Les Quick Steps sont des raccourcis qui permettent d'enchaîner plusieurs actions sur un e-mail en un seul clic. Les professionnels qui gèrent de nombreux e-mails quotidiennement les utilisent souvent pour trier leur boîte de réception en quelques clics. D'après une note de support de Microsoft, la fonction se retrouve grisée dans Outlook classique depuis la version 2512. Le problème survient quand un raccourci contient une action jugée irréalisable sur le message sélectionné. Les cas les plus courants impliquent les commandes liées aux indicateurs et aux catégories. Si l'e-mail actif ne porte aucune catégorie, toute la Quick Step se grise et reste inaccessible. L'équipe indique être en train d'examiner le problème, sans donner de date de résolution.

Des utilisateurs se plaignaient de cette panne depuis plusieurs mois sur les forums officiels de Microsoft et sur Reddit. La firme n'avait émis aucun signal pendant tout ce temps, malgré la multiplication des signalements. En attendant un correctif, il est possible de revenir à la version 2511 d'Outlook. La version web de l'application constitue aussi une solution provisoire. Ce dysfonctionnement s'inscrit dans une longue série de ratés sur Outlook classique. L'éditeur laisse progressivement dépérir sa version historique pour pousser ses utilisateurs vers son successeur.


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