Microsoft Teams s’apprête à glisser dans vos réunions une IA qui vous observe en permanence

Microsoft continue de glisser son intelligence artificielle dans chaque logiciel professionnel. Sa dernière trouvaille pour Teams pousse pourtant le curseur un peu plus loin. Elle scrute désormais tout ce qui se dit et se montre en réunion.

Les outils de travail collaboratif embarquent de plus en plus de fonctions dopées à l'intelligence artificielle. Résumés automatiques, transcriptions, prises de notes, chaque éditeur veut alléger le quotidien des salariés en réunion. Cette course pousse parfois les logiciels vers une présence jugée trop envahissante par les employés. Le moyen intrusif trouvé par Microsoft pour imposer Copilot dans Outlook avait déjà agacé une bonne partie des utilisateurs professionnels. La firme de Redmond ne compte pourtant pas ralentir sa stratégie sur le terrain de l'IA.

Microsoft prépare pour Teams un nouvel assistant baptisé Facilitator, actuellement en préversion publique. Cet outil écoute et regarde chaque réunion afin de repérer les moments d'hésitation des participants. La promesse de Copilot d'arrêter de fouiller dans les fichiers sensibles rappelle combien la vie privée entoure désormais les IA du géant américain. Ce dispositif reste toutefois désactivé par défaut sur l'ensemble des comptes. Chaque utilisateur doit l'autoriser lui-même avant la moindre captation audio ou vidéo.

Facilitator repère les questions sans réponse pendant vos réunions et les comble en direct

Facilitator surveille les échanges pour détecter les questions restées sans réponse pendant la séance de travail. Selon la note publiée dans le Centre de messages Microsoft 365, l'assistant lance alors une recherche web. Il partage ensuite le résultat directement dans le chat de la réunion. L'outil suit aussi l'ordre du jour dans une barre latérale et déclenche un minuteur pour tenir le rythme. Il résume la discussion à un retardataire, capture les tâches attribuées et les range dans l'application Notes.

Facilitator réclame une licence Microsoft 365 Copilot pour être ajouté puis activé dans une réunion. Une fois lancé, tous les participants internes voient ses mises à jour en direct dans le chat. Après l'appel, le contenu généré reste accessible dans un menu de récapitulatif séparé et se partage facilement. Cet assistant capture aussi les notes en présentiel, transcrit les échanges et distingue chaque intervenant. Certains observateurs redoutent malgré tout les dérives d'un outil capable d'écouter et de filmer chaque participant sans relâche, au bureau comme à distance.